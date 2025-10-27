“Dai equilibrio al tuo respiro” torna nelle scuole di Corato

3 foto Dai equilibrio al tuo respiro

Continua il lavoro di prevenzione, questa volta con un focus specifico sulle scuole, grazie al progetto "" dell'associazione "ODV Salute e Sicurezza" in collaborazione con "Corgom" e "Wellness evolution".Con un doppio incontro presso il Liceo Classico e il Liceo Artistico, il progetto è stato esposto questa mattina al fine di sensibilizzare i ragazzi degli istituti secondari di secondo grado allaGiunto alla sua ottava edizione, il programma si articola nell'esecuzione di esami diagnostici, quali, utili per la diagnosi e per la valutazione della funzionalità cardio-respiratoria, con referti da parte di un'equipe medica esperta. Dopo il rilievo dei parametri (peso, altezza, circonferenza addominale9, verrà eseguito un elettrocardiogramma ed esami spirometrici ad opera di professionisti sanitari qualificati dell'Associazione con la collaborazione dei medici dell'U.O. di Cardiologia del P.O. di Corato. In caso di necessità, verranno consigliate indagini diagnostiche approfondite.Dopo le diverse esecuzioni, verrà scelta una giornata in cui verranno consegnate ai genitori le schede di valutazione contenenti i dati dei ragazzi.Durante gli incontri sono state effettuate delle prove di spirometria ad alcuni ragazzi con l'utilizzo di boccagli monouso.L'obiettivo del progetto è quello di contribuire a un inserimento sereno all'interno del nuovo anno scolastico, grazie a strumenti che possano aiutare nella gestione di ansia, stress e concentrazione.