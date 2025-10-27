Eventi
“Dai equilibrio al tuo respiro” torna nelle scuole di Corato
“Salute e sicurezza” per la sensibilizzazione alla prevenzione della malattie cardio-respiratorie
Corato - lunedì 27 ottobre 2025 17.30
Continua il lavoro di prevenzione, questa volta con un focus specifico sulle scuole, grazie al progetto "Dai equilibrio al tuo respiro" dell'associazione "ODV Salute e Sicurezza" in collaborazione con "Corgom" e "Wellness evolution".
Con un doppio incontro presso il Liceo Classico e il Liceo Artistico, il progetto è stato esposto questa mattina al fine di sensibilizzare i ragazzi degli istituti secondari di secondo grado alla prevenzione delle malattie cardio-respiratorie.
Giunto alla sua ottava edizione, il programma si articola nell'esecuzione di esami diagnostici, quali la spirometria e l'elettrocardiogramma, utili per la diagnosi e per la valutazione della funzionalità cardio-respiratoria, con referti da parte di un'equipe medica esperta. Dopo il rilievo dei parametri (peso, altezza, circonferenza addominale9, verrà eseguito un elettrocardiogramma ed esami spirometrici ad opera di professionisti sanitari qualificati dell'Associazione con la collaborazione dei medici dell'U.O. di Cardiologia del P.O. di Corato. In caso di necessità, verranno consigliate indagini diagnostiche approfondite. Dopo le diverse esecuzioni, verrà scelta una giornata in cui verranno consegnate ai genitori le schede di valutazione contenenti i dati dei ragazzi.
Durante gli incontri sono state effettuate delle prove di spirometria ad alcuni ragazzi con l'utilizzo di boccagli monouso.
L'obiettivo del progetto è quello di contribuire a un inserimento sereno all'interno del nuovo anno scolastico, grazie a strumenti che possano aiutare nella gestione di ansia, stress e concentrazione.
