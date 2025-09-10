Prevenzione del suicidio, le riflessioni dell'assessore Addario

Come può un'amministrazione cittadina contribuire attivamente alla prevenzione al suicidio?

Avete trovato gruppi particolarmente vulnerabili sul territorio coratino?

Siete in contatto con associazioni che si occupano della prevenzione al suicidio?

Riconosciuta a livello internazionale nel 2003 e promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, lacade il 10 settembre di ogni anno. La necessità di istituire questo tipo di giornata nasce dall'analisi di alcuni dati spaventosi che sembrano essere una: in Italia sono circa 4000 le morti per suicidio all'anno, per una stima di circa 10 persone al giorno. Le vittime sono prevalentemente di sesso maschile e appartenenti all'Italia del Nord.La situazione è: dopo un boom di vittime nel 2008, causato dalla crisi economica, la strage silenziosa continua a colpire una stima di 10 persone al giorno, con un aumento delle richieste d'aiuto per pensieri suicidari, soprattutto tra i più giovani. Il dilemma del suicidio non intacca la popolazione solo da un punto di vista demografico, ma rappresenta uno dei gesti più soggetti a stigmi e: chi tenta il suicidio oltre a essere considerato debole e spesso non in grado di apprezzare ciò che ha, è motivo di vergogna per amici e familiari. Il suicidio è inteso come fallimento personale perché conseguenza di un'assenza di volontà.Eppure, questa concezione incontra una tragica smentita nelle biografie di alcuni dei più illustri rappresentanti della cultura italiana. Dopo una serie di rifiuti editoriali, lo scrittore novecentescodecise di togliersi la vita sparandosi un colpo con la sua Browning 7.65.venne trovato morto l'11 aprile 1987 nell'atrio del palazzo di corso Re Umberto 75 a Torino, dove viveva. L'ipotesi maggiormente accreditata è quella del suicidio. Aveva 41 anniquando il 27 agosto 1950 decise di mettere fine alla sua vita con più di dieci bustine di barbiturici che utilizzava come sonnifero. Sulla prima pagina dei Dialoghi con Leucò, che si trovava sul tavolino, aveva scritto: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi».Tanti altri sarebbero i nomi da citare e le storie da approfondire al fine di dimostrare che il suicidio, o anche solo il suo pensiero, non è un capriccio, ma frutto di un vissuto che non riesce a trovare altri esiti se non in un gesto così estremo., ma il risultato di condizioni mentali disagianti che troppo spesso prendono il sopravvento.«Coloro che decidono per il suicidio sono uomini che hanno perduto la loro immagine, che hanno incontrato uno specchio in frantumi, che non possono più riconoscersi in nulla. Sono stati spogliati della loro stessa immagine». Così ha scrittoin. E forse tutti i torti non li aveva. È difficile trovare un senso e una speranza se non si è più in grado di riconoscersi in sé stessi e nelle proprie priorità. Ancora più difficile è accettare sofferenze che sembrano insostenibili. Di qui dovrebbe partire la prevenzione, nella consapevolezza che, che è possibile offrire una speranza a chiunque. È necessario sensibilizzare e informare rispetto a tutto ciò che c'è intorno al gesto concreto: prevenire il suicidio significa«Sono. Si potrebbe parlare di suicidi quale conseguenza di diagnosi traumatiche, come avviene per i tumori. Laè annoverabile tra i motivi principali di questo gesto estremo: persone che percepiscono la loro vita come vuota e inutile non trovano altri esiti se non in questo gesto estremo. Tra i giovani le maggiori cause di suicidio sono il, attuato anche attraverso le piattaforme social, o l'che possono alterare lo stato mentale. Ho lavorato per tanti anni con i giovani e mi rendo sempre più conto che in loro c'è una, dovuta a confusione, preoccupazioni e chiusura. Un discorso a parte meriterebbe tutta la questione del: il tasso di suicidi è molto alto sia tra i carcerati che tra i carcerieri. È, inoltre, fondamentale distinguere tra due tipi di suicidio: il, atto consapevole e volontario, e il, in cui l'individuo attua una serie di comportamenti autodistruttivi. In vista di ciò è necessaria un'opera di sensibilizzazione e prevenzione, seppur si tratti di un'azione molto complicata. È necessario partire dal togliere la paura nei confronti delle figure professionali che si muovono in ambito psicologico. È necessario anche che i diversi enti creino servizi al fine di assicurare un benessere psicologico: dalle istituzioni, alle scuole, ai posti di lavoro, ai social». Queste le parole di, psicologo e psicanalista dello sportello psicologicoIl suicidio continua a essere una delle maggiori cause di morte, soprattutto in Italia. È indispensabile un lavoro di sensibilizzazione, ma soprattutto delle azioni concrete che possano essere accessibili a tutti. La prevenzione è un impegno collettivo e fondamentale per l'intera società.Di seguito l'intervista a, assessore alle Politiche Sociali.Da un lato, lavorando per il potenziamento dei servizi che si occupano della presa in carico di chi manifesta disagi in modo cronico o episodico, quali, ad esempio, il Centro di Salute Mentale, la Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPIA), le cooperative sociali che si occupano di servizi residenziali, diurni e domiciliari. Un inciso: finalmente nel 2026 le circa 1.000 famiglie coratine seguite dagli operatori della NPIA potranno godere di una sede più che dignitosa e del conseguente miglioramento del sostegno offerto a bambini e ragazzi con disabilità. Dall'altro lato, occorre invece lavorare più complessivamente sul benessere delle persone, provando a migliorare tutte le diverse determinanti che incidono sulla qualità della vita: spazi pubblici più belli, maggiori opportunità di aggregazione, più occasioni di crescita culturale e lavoro. Insomma ogni azione che contrasta angosce, paure e che promuove speranza, futuro.Da NPIA, scuole, pediatri e assistenti sociali ci arrivano segnali critici soprattutto fra le fasce giovanili. Un problema trasversale al di là del reddito delle famiglie di provenienza. Questo è un tema nazionale e globale che ci deve continuamente interrogare. Altri gruppi più vulnerabili in crescita dal punto di vista psichico sono le persone anziane, più o meno auto-sufficienti, che hanno scarsi legami sociali in famiglia o nelle reti amicali e associative. Non possiamo pensare che l'utilizzo di psicofarmaci diventi la regola per riuscire a dormire la notte o vivere di giorno. È una grande battaglia sociale che dobbiamo fare tutti insieme.Oltre ai servizi pubblici e alle cooperative sociali che gestiscono direttamente servizi rivolti alle persone con rischio suicidario, da alcuni anni sosteniamo le attività dello sportello psicologico "Primo Passo": una bellissima realtà coratina composta da giovani psicologhe che si occupano di sostegno ai più giovani con prezzi accessibili, di sensibilizzazione della città ai temi della salute mentale, di percorsi gruppali di prevenzione all'interno delle scuole superiori del territorio. Sosteniamolo tutti!