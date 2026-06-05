Sicurezza a Corato, Giovani Democratici: «E' necessaria un’attenzione preminente»

Nella cornice che vede la nostra città soffrire per i perpetui e spiacevoli fatti di cronaca, ci aspetteremmo ben altra reazione da parte dell'opposizione. Al fine di promuovere un rapporto proficuo con la nuova amministrazione De Benedittis e di inaugurare positivamente questa seconda stagione, invitiamo tutte le forze politiche della città ad una proposta seria, concreta e consapevole, che non sottovaluti la situazione in cui siamo ad agire. Attaccare frontalmente il Sindaco, dunque, a nulla aiuta in questa fase delicata. Consci del duro lavoro che ci attende, ci auguriamo di poter operare in una clima differente, che possa consentire di agire secondo la diversità dei ruoli che si ricoprono. La sicurezza richiede indubbiamente un'attenzione preminente e a tal proposito offriamo la nostra piena disponibilità ad un impegno adeguato e condiviso. In attesa di sviluppi sul fronte delle indagini, ci concentreremo su alcune riflessioni concernenti tanto la repressione quanto la prevenzione, nella consapevolezza della maggiore efficacia che, sul piano sistemico, riveste un approccio fondato prioritariamente sulla prevenzione. Il tutto nel pieno rispetto delle Istituzioni e del fondamentale operato delle Forze dell'Ordine.