Rapina
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Cronaca

Rapina d'auto nel quartiere Sant'Angelo a Trani: tre minorenni di Corato arrestati

I giovani, già noti alle forze dell'ordine per precedenti furti, hanno aggredito una donna per impossessarsi della sua vettura.

Corato - sabato 6 giugno 2026 13.14
Tre arresti nel quartiere Sant'Angelo di Trani: questo il bilancio di una rapina d'auto che ha visto come vittime una donna aggredita e privata del proprio veicolo da un gruppo di giovani, tutti minorenni. I presunti responsabili sarebbero originari di Corato e già segnalati alle forze dell'ordine per precedenti episodi di furto.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi avrebbero avvicinato la vittima mentre si trovava a bordo della sua autovettura, costringendola con la forza ad abbandonare l'abitacolo prima di impossessarsi del mezzo e dileguarsi rapidamente.

Scattato l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti tempestivamente carabinieri e polizia, che hanno avviato immediate ricerche sul territorio. L'auto è stata individuata poco dopo e ne è nato un inseguimento coordinato su più livelli: via terra e dall'alto, con il supporto di un elicottero impegnato nel monitoraggio dei movimenti dei fuggitivi.

Messi sotto pressione dalla serrata azione delle forze dell'ordine, i tre occupanti hanno infine abbandonato il veicolo, tentando di proseguire la fuga a piedi e dividendosi in direzioni diverse. Uno dei presunti responsabili è stato raggiunto e bloccato dagli operatori intervenuti; gli altri due sono stati fermati poco dopo grazie all'intervento di alcuni cittadini, che non hanno esitato a collaborare con le autorità.
Le posizioni dei tre minorenni sono ora al vaglio degli inquirenti.
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