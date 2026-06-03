Si presenta in ospedale con una ferita d'arma da fuoco. È mistero

S'è presentato questa sera all'ospedalecon una ferita d'arma da fuoco. Il colpo, presumibilmente con una pistola, è stato indirizzato verso gli arti inferiori di, 30enne del posto. Le sue condizioni non sono gravi, mentre non è chiara l'esatta dinamica dell'episodio. Indagano iI fatti sono avvenuti alle ore 21.00, quando l'uomo si è presentato al pronto soccorso di via Ruvo con una ferita: l'uomo ha ricevuto le cure del caso dal personale medico, che ha allertato il numero unico di emergenza. Il ferito è stato preso in carico dagli operatori sanitari, mentre la segnalazione, prassi obbligatoria nei casi di persone che arrivino in ospedale con ferite sospette, dovute al possibile impiego di armi o lame, è stata rapidamente girata alla sala operativa dell'Il ferimento sarebbe avvenuto a Corato in via San Magno, vicino alla sua abitazione. Sottoposto agli accertamenti clinici, il personale medico non l'ha giudicato in pericolo di vita, ma ha verificato che la ferita alla gamba destra, nei pressi dell'arteria femorale, è stata causata da un'arma da fuoco. Qualcuno ha quindi esploso un colpo di pistola nella sua direzione, a distanza ravvicinata, con l'intento di ferirlo, ma al momento non sono stati segnalati dei testimoni diretti dell'accaduto.Adesso, sull'episodio, stanno indagando i militari dell'della, arrivati anche loro in ospedale. Nel corso delle prossime ore, i, diretti dalla, continueranno l'attività investigativa, per ricostruire più dettagliatamente l'inquietante vicenda.