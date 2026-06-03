Ospedale di Corato
Ospedale di Corato
Cronaca

Si presenta in ospedale con una ferita d'arma da fuoco. È mistero

L'uomo, del luogo, si è recato autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. Indagano i Carabinieri

Corato - mercoledì 3 giugno 2026 22.28
S'è presentato questa sera all'ospedale Umberto I di Corato con una ferita d'arma da fuoco. Il colpo, presumibilmente con una pistola, è stato indirizzato verso gli arti inferiori di Vittorio Gadaleta, 30enne del posto. Le sue condizioni non sono gravi, mentre non è chiara l'esatta dinamica dell'episodio. Indagano i Carabinieri.

I fatti sono avvenuti alle ore 21.00, quando l'uomo si è presentato al pronto soccorso di via Ruvo con una ferita: l'uomo ha ricevuto le cure del caso dal personale medico, che ha allertato il numero unico di emergenza 112. Il ferito è stato preso in carico dagli operatori sanitari, mentre la segnalazione, prassi obbligatoria nei casi di persone che arrivino in ospedale con ferite sospette, dovute al possibile impiego di armi o lame, è stata rapidamente girata alla sala operativa dell'Arma.

Il ferimento sarebbe avvenuto a Corato in via San Magno, vicino alla sua abitazione. Sottoposto agli accertamenti clinici, il personale medico non l'ha giudicato in pericolo di vita, ma ha verificato che la ferita alla gamba destra, nei pressi dell'arteria femorale, è stata causata da un'arma da fuoco. Qualcuno ha quindi esploso un colpo di pistola nella sua direzione, a distanza ravvicinata, con l'intento di ferirlo, ma al momento non sono stati segnalati dei testimoni diretti dell'accaduto.

Adesso, sull'episodio, stanno indagando i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Molfetta, arrivati anche loro in ospedale. Nel corso delle prossime ore, i Carabinieri, diretti dalla Procura della Repubblica di Trani, continueranno l'attività investigativa, per ricostruire più dettagliatamente l'inquietante vicenda.
  • Carabinieri Corato
Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate
3 giugno 2026 Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate
Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia - FOTO
2 giugno 2026 Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia - FOTO
Altri contenuti a tema
Rider aggredito in piazza Di Vagno mentre effettuava una consegna Rider aggredito in piazza Di Vagno mentre effettuava una consegna Colpito alla testa con una bottiglia da un gruppo di ragazzini: indagano i Carabinieri
Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia Operazione dei Carabinieri: trovati dei veri e propri depositi di veicoli cannibalizzati dai malviventi, anche mezzi agricoli
Tentano di bucare il muro per ripulire un opificio. Ma il colpo sfuma Tentano di bucare il muro per ripulire un opificio. Ma il colpo sfuma Il tentativo è avvenuto questa sera, in via Andria, ma l'impianto di videosorveglianza ha messo in fuga i ladri
Baby-gang picchia due 11enni a Corato: minorenni fermati dai Carabinieri Baby-gang picchia due 11enni a Corato: minorenni fermati dai Carabinieri I giovani aggrediti si sono rivolti ai militari, l'episodio nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II: i bulli sono coetanei delle vittime
Bullismo e cyberbullismo: gli alunni della "Santarella" a lezione dai Carabinieri di Corato Scuola e Lavoro Bullismo e cyberbullismo: gli alunni della "Santarella" a lezione dai Carabinieri di Corato Importante giornata di formazione nel plesso
Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato Vetrina di un negozio di giocattoli distrutta
Tir rapinati e sequestrati, quattro arresti. I colpi avvenuti a Corato Tir rapinati e sequestrati, quattro arresti. I colpi avvenuti a Corato Per altri due indagati è stato disposto l'obbligo di dimora. L'indagine, coordinata dalla Procura di Trani, è partita lo scorso anno
Inseguimento su via Prenestina: uomo alla guida non si ferma all'alt dei Carabinieri Inseguimento su via Prenestina: uomo alla guida non si ferma all'alt dei Carabinieri Denunciato il conducente dopo una fuga ad alta velocità
Rider aggredito in piazza Di Vagno mentre effettuava una consegna
2 giugno 2026 Rider aggredito in piazza Di Vagno mentre effettuava una consegna
Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Corato
2 giugno 2026 Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Corato
Un ponte di cultura e memoria: l’IC "Tattoli-De Gasperi " a Grenoble tra mobilità Erasmus e radici storiche
1 giugno 2026 Un ponte di cultura e memoria: l’IC "Tattoli-De Gasperi" a Grenoble tra mobilità Erasmus e radici storiche
Al via la 58esima edizione de "Il Pendìo " a Corato: aperte le candidature
1 giugno 2026 Al via la 58esima edizione de "Il Pendìo" a Corato: aperte le candidature
De Benedittis torna in piazza: il discorso del secondo mandato tra giovani, identità e accoglienza
1 giugno 2026 De Benedittis torna in piazza: il discorso del secondo mandato tra giovani, identità e accoglienza
VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi "
1 giugno 2026 VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi"
Gli incontri sul Mediterraneo celebrano lo Special Day del 5 giugno
31 maggio 2026 Gli incontri sul Mediterraneo celebrano lo Special Day del 5 giugno
Corato diventa ufficialmente "città "
30 maggio 2026 Corato diventa ufficialmente "città"
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.