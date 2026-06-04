La Polizia di Stato
La Polizia di Stato
Vita di Città

Sicurezza a Corato. Risorgimento Socialista: «Valutare un divieto notturno per i minori non accompagnati»

Le proposte del partito al sindaco della città

Corato - giovedì 4 giugno 2026 10.53 Comunicato Stampa
«Oltre a chiedere un rafforzamento dei controlli al prefetto e al governo e a sollecitare una presenza più incisiva delle forze dell'ordine nelle zone più sensibili della città, il sindaco, quale ufficiale di governo, può valutare nell'immediato l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del Testo unico degli enti locali.» le dichiarazioni del referente cittadino di Risorgimento Socialista sulla questione sicurezza in città.

Di seguito la nota completa:

«Si tratta, però, di uno strumento eccezionale, utilizzabile solo in presenza di presupposti rigorosi: una situazione concreta e attuale di grave pericolo per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, l'impossibilità di affrontarla con gli strumenti ordinari, una motivazione adeguata e una misura temporanea e proporzionata.

In questo quadro, una delle ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione è il divieto di circolazione, nelle ore notturne, dei minori di 14 anni non accompagnati da genitori o adulti responsabili. Una misura del genere, per essere legittima, dovrebbe essere sorretta da un'istruttoria puntuale e da dati concreti che dimostrino l'esistenza di un'emergenza effettiva, non fronteggiabile in altro modo.

Un precedente recente è quello del Comune di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, dove il sindaco Antonino De Lorenzo ha firmato il 25 luglio 2025 l'ordinanza sindacale n. 78. Il provvedimento vieta ai minori di 14 anni non accompagnati di circolare dalle 00:30 alle 7:00 del mattino, con validità fino al 30 settembre.

I dettagli del provvedimento, come riportato anche dal Comune e da diverse fonti di stampa, prevedono:
  • Fascia oraria: dalle 00:30 alle 7:00 del mattino.
  • Sanzioni: multa di 100 euro per il minore e di 250 euro per i genitori, i tutori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.
  • Motivazioni: tutela dell'incolumità dei più giovani e della sicurezza urbana, con l'obiettivo di limitare disordini, atti di vandalismo e l'uso pericoloso di monopattini e altri mezzi elettrici nelle ore notturne.
In parole semplici, si tratterebbe di una misura assimilabile a una sorta di coprifuoco per minori, espressione da intendersi però in senso giornalistico e descrittivo, non tecnico-giuridico.

Resta fermo che un'eventuale iniziativa analoga a Corato dovrebbe essere attentamente valutata sotto il profilo della legittimità, della proporzionalità e dell'effettiva necessità, per evitare che uno strumento straordinario venga utilizzato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.»
  • Polizia Locale
Torna "Moda al Volante " a Corato: tra motori d'epoca, abiti vintage e una nuova location
4 giugno 2026 Torna "Moda al Volante" a Corato: tra motori d'epoca, abiti vintage e una nuova location
Young Day XXIX, il Liceo Oriani apre la scena alla creatività: due giorni di performance e comunità
4 giugno 2026 Young Day XXIX, il Liceo Oriani apre la scena alla creatività: due giorni di performance e comunità
Altri contenuti a tema
Corato investe sulla sicurezza: nuovi mezzi per la Polizia Locale Corato investe sulla sicurezza: nuovi mezzi per la Polizia Locale Tramite il Comandante Michele Bucci completato il rinnovo del parco macchine
Salvato un cagnolino in strada a Corato. L'intervento della Polizia Cronaca Salvato un cagnolino in strada a Corato. L'intervento della Polizia Il cane è stato riconsegnato al proprietario
Pasquetta a Corato, la città si muove e la Polizia Locale veglia: un impegno silenzioso che protegge la festa Attualità Pasquetta a Corato, la città si muove e la Polizia Locale veglia: un impegno silenzioso che protegge la festa Tra partenze verso le campagne, Castel del Monte e il mare, gli agenti garantiscono sicurezza e serenità con dedizione instancabile
Il Rotary Corato consegna due defibrillatori portatili alla Polizia Locale Attualità Il Rotary Corato consegna due defibrillatori portatili alla Polizia Locale La consegna è avvenuta da parte del presidente Pasquale Tarricone
Scarti di foglie abbandonati quasi a bloccare la strada Cronaca Scarti di foglie abbandonati quasi a bloccare la strada Intervento di Guardie Campestri e Polizia Locale su via Vecchia Barletta
Stallo per disabili assegnato regolarmente: la Polizia Locale chiarisce Stallo per disabili assegnato regolarmente: la Polizia Locale chiarisce Il Comandante: «Iter svolto secondo legge, nessuna irregolarità. Rispetto massimo per le famiglie, ma le procedure sono state seguite in ogni passaggio»
Danneggia l’auto della Polizia Locale: identificato e denunciato un 47enne Cronaca Danneggia l’auto della Polizia Locale: identificato e denunciato un 47enne L’uomo, senza fissa dimora, ha rotto gli specchietti dell’auto di servizio parcheggiata
Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti Ambiente Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti Le parole di Michele Bucci, Comandante della Polizia Locale
Sold out per "Un colpo alla vita " del regista Massimiliano Tedeschi
4 giugno 2026 Sold out per "Un colpo alla vita" del regista Massimiliano Tedeschi
VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi "
4 giugno 2026 VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi"
Si presenta in ospedale con una ferita d'arma da fuoco. È mistero
3 giugno 2026 Si presenta in ospedale con una ferita d'arma da fuoco. È mistero
Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate
3 giugno 2026 Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate
Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia - FOTO
2 giugno 2026 Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia - FOTO
Rider aggredito in piazza Di Vagno mentre effettuava una consegna
2 giugno 2026 Rider aggredito in piazza Di Vagno mentre effettuava una consegna
Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Corato
2 giugno 2026 Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Corato
Un ponte di cultura e memoria: l’IC "Tattoli-De Gasperi " a Grenoble tra mobilità Erasmus e radici storiche
1 giugno 2026 Un ponte di cultura e memoria: l’IC "Tattoli-De Gasperi" a Grenoble tra mobilità Erasmus e radici storiche
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.