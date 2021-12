A Corato la giornalista Rai Carola Carulli

La giornalista Rai Carola Carulli, sarà ospite della Libreria Sonicart B-Side per un appassionante incontro con i lettori giovedì 16 dicembre dalle ore 19.30 per presentare il suo meraviglioso libro edito da Salani dal titolo "Tutto il bene, tutto il male".Carola Carulli per anni ha condotto il TG2 e attualmente si occupa dei servizi cultura e spettacolo della rete Rai e conduce la rubrica sui libri Achab.Sarà un'occasione importante per parlare con i giovani anche di giornalismo e di come stia cambiando nell'era dei social.L'evento è in collaborazione con il Presidio del Libro di Corato.Ingresso libero fino ad esaurimento posti solo ed esclusivamente con Green Pass.Si consiglia la prenotazione.