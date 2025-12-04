Mani bambini
Eventi

A Corato la "Notte Bianca delle emozioni delle bambine e dei bambini"

Il programma del 6 dicembre

Corato - giovedì 4 dicembre 2025 Comunicato Stampa
La Notte Bianca delle emozioni delle bambine e dei bambini è il momento in cui tutta la rete di Innesti Minori si ritrova per festeggiare ciò che è nato nei laboratori di questi mesi: curiosità, relazioni, gesti nuovi, sorrisi condivisi.

Organizzata da Cooperativa "Mi stai a cuore2, Associazione Calliope e Contestolab, e realizzata in collaborazione con Genius Loci, Terra, fili e trucioli, La differenza non è una sottrazione e Io sono il futuro, la festa riunisce piccoli e famiglie in un'unica grande esperienza collettiva.

Nel Cortile dell'Istituto Alberghiero, in via Sidney Sonnino a Corato, ci aspettano laboratori a ciclo continuo, letture, spettacoli, giochi e tanti spazi pensati per emozionarci ancora un po', insieme.

Tutte le attività saranno libere e gratuite.

L'evento si svolgerà presso il Cortile Istituto Alberghiero in via Sidney Sonnino, alle ore 19.00

Intervento finanziato dal Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
