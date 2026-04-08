A Corato la presentazione del Piano Urbano delle bambine e dei bambini

Sarà presentato domani, mercoledì 8 aprile, il Piano Urbano delle Bambine e dei Bambini della città di Corato, frutto di un articolato percorso partecipativo che ha coinvolto istituzioni, professionisti, scuole e, soprattutto, i più giovani cittadini.L'iniziativa nasce dalla volontà dell'Assessora alla Qualità Urbana, Antonella Varesano, e si sviluppa a partire dagli Stati Generali dei Bambini del 2023, proseguendo con le riflessioni emerse nel Libero Pensatoio della Città Bambina nel 2024. Il lavoro ha poi trovato una sintesi concreta grazie al contributo degli architetti Giorgia Floro e Ivan Iosca, che attraverso laboratori partecipati con alunni e insegnanti hanno raccolto idee, bisogni e visioni per immaginare una città più inclusiva.Il Piano propone un cambio di prospettiva: guardare lo spazio urbano con gli occhi di una bambina o di un bambino. Una città realmente vivibile, infatti, non è solo quella progettata per la velocità e l'efficienza, ma quella capace di offrire spazi per fermarsi, esplorare, giocare e incontrarsi. Una città che garantisce autonomia, sicurezza e opportunità, restituendo allo spazio pubblico il suo ruolo di luogo di crescita, relazione e libertà.Il Piano Urbano delle Bambine e dei Bambini rappresenta dunque un passo significativo verso la costruzione di una "Città Bambina", in cui l'immaginazione e il punto di vista dei più piccoli diventano strumenti concreti di progettazione urbana.La presentazione pubblica si terrà mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 17:30 presso la Sala Multimediale – Biblioteca Storica in Largo Plebiscito, 29 a CoratoL'evento è aperto a cittadini, famiglie, docenti, associazioni e a tutta la comunità.