Piano Urbano dei bambini e delle bambine. <span>Foto Anna Lops</span>
Piano Urbano dei bambini e delle bambine. Foto Anna Lops
Eventi

Il Piano Urbano dei bambini e delle bambine per una città conveniente, confortante e divertente

Inaugurato ieri il Piano Urbano dei bambini e delle bambine

Corato - giovedì 9 aprile 2026 8.36
Per essere vivibile una città deve essere accessibile e sicura; per essere a misura di bambino deve essere anche conveniente, confortevole e divertente. Affinché ciò avvenga è necessario lavorare sull'organizzazione della città, non riducendone lo spazio, ma provando a cambiare la sua funzione e il nostro punto di vista: su questi presupposti, il "Piano Urbano dei bambini e delle bambine" ha preso forma.

Presentato ieri 8 aprile, nella sala multimediale della Biblioteca storica, alla presenza degli assessori Beniamino Marcone e Antonella Varesano, degli architetti Giorgia Floro e Ivan Iosca e dell'associazione di promozione sociale "La città bambina", il progetto è il frutto di un lungo percorso che, dal 2023, ha accolto le diverse voci dei bambini offrendo loro uno spazio attivo nella progettazione urbana.
4 fotoPiano Urbano dei bambini e delle bambine
Piano Urbano dei bambini e delle bambinePiano Urbano dei bambini e delle bambinePiano Urbano dei bambini e delle bambinePiano Urbano dei bambini e delle bambine
Un'iniziativa nata da un'idea dell'Assessora Varesano dopo una visita a Roma e la scoperta della presenza di un piano regolatore dei bambini. Di qui, un lungo percorso di ascolto e partecipazione che ha trovato sintesi nel lavoro degli architetti Floro e Iosca.

Dalla domanda "Come immaginate lo spazio vuoto tra i palazzi?", i bambini e le bambine della città hanno dato libero sfogo alla loro fantasia nel Pensatoio, una struttura ottagonale che nel Chiostro del Comune ha accolto le loro voci. Una città a misura di bambino è una città più libera, più sicura e più colorata; una città che accoglie il gioco ed è in grado di accettare l'imprevisto, ammettendo usi diversi dello stesso spazio.

Il Piano Urbano è frutto di un lavoro che, partendo dall'analisi del contesto e dall'ascolto della comunità, ha agito concretamente con questionari, attività, laboratori o mappe percettive che dalle scuole si ampliassero a piazze o altri luoghi frequentati. Diversi i quartieri presi in considerazione, tra cui Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Palermo o Piazza Caduti di Via Fani.

Il progetto non ha avuto il solo obiettivo di creare una città a misura di bambino, ma anche di sensibilizzare e avvicinare al punto di vista dei più piccoli: con un telescopio inverso in grado di cambiare prospettiva, genitori e adulti hanno avuto la possibilità di guardare il mondo con gli occhi di un bambino, cogliendo così il loro punto di vista.

Il Piano Urbano non è solo un intervento sullo spazio e sulla qualità urbana, ma rappresenta un ulteriore motivo di inclusività, partecipazione e attenzione alle nuove generazioni per costruire una città più vivibile per tutti.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Bambini
  • biblioteca comunale
I volontari di PuliAmo Corato in azione anche durante le festività
8 aprile 2026 I volontari di PuliAmo Corato in azione anche durante le festività
Corato riparte dall’ascolto: inaugurato il "Punto di Ascolto " del candidato sindaco Pietro Zona
8 aprile 2026 Corato riparte dall’ascolto: inaugurato il "Punto di Ascolto" del candidato sindaco Pietro Zona
Altri contenuti a tema
A Corato la presentazione del Piano Urbano delle bambine e dei bambini Vita di Città A Corato la presentazione del Piano Urbano delle bambine e dei bambini Sarà presentato mercoledì 8 aprile alle 17:30
Un anno di Community Library: un luogo di crescita e condivisione Un anno di Community Library: un luogo di crescita e condivisione Ieri l’incontro per mostrare i risultati raggiunti
Osservatorio Astronomico Andromeda: 15 anni con lo sguardo rivolto alle stelle Osservatorio Astronomico Andromeda: 15 anni con lo sguardo rivolto alle stelle Ieri la celebrazione dei 15 anni e la presentazione delle attività del 2026
Orari della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani durante il periodo natalizio Attualità Orari della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani durante il periodo natalizio Tutti i dettagli
A Corato la "Notte Bianca delle emozioni delle bambine e dei bambini" A Corato la "Notte Bianca delle emozioni delle bambine e dei bambini" Il programma del 6 dicembre
Il nuovo progetto “Tutto il Teatro” della Compagnia Acasă Il nuovo progetto “Tutto il Teatro” della Compagnia Acasă Ieri la presentazione e la messa in scena di “H24_ Acasă”
"Mercoledì di carta": il percorso guidato alla scoperta della biblioteca comunale di Corato Cultura "Mercoledì di carta": il percorso guidato alla scoperta della biblioteca comunale di Corato Appuntamento fissato per questo pomeriggio
Territori in rete: sinergie che fanno la differenza Associazioni Territori in rete: sinergie che fanno la differenza Approda a Corato il workshop del CSV San Nicola ETS tenuto da Viviana Neglia
Il presidente Musto suona la carica: «Vogliamo continuare a sognare»
8 aprile 2026 Il presidente Musto suona la carica: «Vogliamo continuare a sognare»
Pi Greco Day 2026: medaglia di bronzo per il Liceo "Oriani "
8 aprile 2026 Pi Greco Day 2026: medaglia di bronzo per il Liceo "Oriani"
La Fas Basket Corato riceve al Palalosito la Capolista Matera
8 aprile 2026 La Fas Basket Corato riceve al Palalosito la Capolista Matera
Inaugurato il nuovo centro servizi per il contrasto alle povertà
8 aprile 2026 Inaugurato il nuovo centro servizi per il contrasto alle povertà
A Corato la presentazione del Piano Urbano delle bambine e dei bambini
8 aprile 2026 A Corato la presentazione del Piano Urbano delle bambine e dei bambini
Ospedale di Corato: il sopralluogo del direttore generale ASL Bari, Luigi Fruscio - VIDEO
7 aprile 2026 Ospedale di Corato: il sopralluogo del direttore generale ASL Bari, Luigi Fruscio - VIDEO
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
7 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
Legambiente Corato, Giuseppe Faretra: «Continuiamo il nostro impegno per la transizione ecologica del territorio»
7 aprile 2026 Legambiente Corato, Giuseppe Faretra: «Continuiamo il nostro impegno per la transizione ecologica del territorio»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.