A Corato la presentazione del romanzo “Scimmietta”, tra adolescenza e genitorialità

Storie di vita su carta consegneranno alla città di Corato spunti e riflessioni su adolescenza, genitorialità e comunità. Nel pomeriggio del 3 marzo, a partire dalle ore 18:30 presso Libreria Liber, in Corso Garibaldi 24, verrà presentato il libro "Scimmietta", nato dall'esperienza di vita e di vite di Antonello Taranto, psichiatra "drogatologo" oggi in pensione. Voci di ragazzi e adolescenti che si intrecciano tra una riga e l'altra in cerca di ascolto, con il peso ingombrante di una società che, molto spesso, non riconosce urgenze, necessità e contraddizioni dei più giovani. Così, Scimmietta, la protagonista del romanzo, è ritenuta diversa, troppo originale, in contrasto con proiezioni immature ed echi fanciulleschi della famiglia d'origine. Dovrà, così, costruirsi un futuro da sola, affacciandosi a un mondo che non fa sconti.Per un ventennio direttore del dipartimento dipendenze patologiche della ASL BARI, nel '22 Taranto ha consegnato alla pubblicazione il romanzo "Scimmietta", storie e turbamenti di un'adolescente. L'incontro, organizzato dalla Federazione Internazionale Donne Arti Professioni e Affari FIDAPA BPW Italy – sezione di Corato, vedrà l'autore dialogare con la psicologa socia Young Sara Paganelli e i saluti della Presidente Francesca di Ciommo e della Rappresentante Young Annalisa D'Introno.Un'iniziativa che pone il suo focus sul valore sociale della comunità attorno ai giovani, ai loro talenti e alle loro potenzialità troppo spesso inespresse e sopite. Nel corso dell'incontro, si discuterà della funzione genitoriale e delle crisi che colpiscono la delicata fase di affaccio alla vita adulta, in un contesto socioculturale che espone i giovani all'imperialismo tecnoconsumistico e all'infodemia.Così, la sinergia tra enti e professionisti, la rete di relazioni e una narrazione consapevole e schietta della realtà che gli adolescenti del nuovo millennio devono affrontare si configurano essere fattori di grande importanza formativa ed educativa.