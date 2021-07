A Corato la prima Area Picnic per pellegrini lungo la Via Francigena

Il Comitato della Via Francigena del Sud – Corato presenta, insieme ai suoi partners AreePicnic e l'Associazione Irrigua "Scannagatta" e Touring Club Italiano, il progetto di "Una Sosta rigenerante", AreaPICNIC per i pellegrini che giungono a Corato provenendo da Canosa – Andria. La presentazione dell'Area Picnic denominata Ulivo madre della "Coratina" si terrà in data 12 luglio ore 19.00 presso l'Associazione/Pozzo irriguo "Scannagatta" di Corato, lungo viale Cascarano angolo viale Scannagatta, a pochi km dal centro abitato.Il progetto intende promuovere una accoglienza all'aria aperta ma anche un turismo sano e un turismo ecofriendly e di prossimità; desidera incentivare attività volte al benessere psico-fisico ed al rafforzamento dei legami familiari e sociali sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Il Comitato della Via Francigena del Sud Corato desidera inserire la Città Tappa in un circuito nazionale COMMUNITY DI #PICNICKERS D'ITALIA! tra le migliori Aree Picnic d'Italia valorizzando il territorio locale e promuovendo attività didattiche, sportive e culturali che si svolgono in prossimità delle zone di sosta rigenerante "AreaPicnic" lungo la Via Francigena, permettendo anche agli Enti Comunali delle Città Tappa e non solo un inserimento gratuito delle attività culturali, e produttori locali, promozione eventi e prodotti tipici locali.Il Comitato della Via Francigena del Sud- Corato è impegnato nella costruzione di una costante e salda accoglienza per i Comuni che si affacciano sulla Via Francigena da Andria a Corato, Ruvo- Bitonto e ha realizzato una serie di strumenti "vincenti" che hanno permesso di aggregare operatori commerciali, turistici e culturali tale da disegnare un'offerta unica e pubblicizzata (vedi progetti come il Paniere di Benvenuto Pellegrino, Il Calendario del Pellegrino 2021, la Mattonella di ceramica del pellegrino, Menù Pellegrino).Il Comitato della Via Francigena del Sud Corato, che gestisce il Punto credenziali per i pellegrini e si occupa dell'accoglienza e assistenza di coloro che attraversano a piedi l'itinerario culturale europeo della Via Francigena (da Canterbury a Santa Maria di Leuca passando da Roma, che conta oggi 14 mila camminatori), oltre che di attività di animazione e tutela del tratto francigeno di competenza, intende portare avanti e sviluppare l'idea di uno stile di vita nuovo e un nuovo modo di vivere e promuovere il nostro territorio. Non solo infatti intende promuovere la mobilità dolce, ma anche una riscoperta del territorio inteso come risorse culturali, gastronomiche, artigianali, naturalistiche.Le Città, comuni del Parco dell'Alta Murgia, si estendono in prossimità di zone rurali, ad alta vocazione agricola e di grande interesse naturalistico e culturale che sono oggi vissute sempre più da podisti, sportivi, giovani, famiglie che amano percorrerle a piedi senza fare chilometri con l'auto, a pochi passi dal centro abitato. Il Comitato ha voluto realizzare l'idea che oggi è possibile "vivere en plein air" anche in Città. intende introdurre nel tradizionale concetto di "Area Picnic", solitamente concepito nel nostro immaginario nei parchi o nelle zone naturalistiche protette, l'idea che oggi le città possono essere "vissute all'aperto" da camminatori, turisti, pellegrini che, attraversandole o raggiungendole a piedi come destinazioni prescelte, trovano servizi concepiti per sostare, rifocillarsi o consumare il proprio pranzo a sacco in luoghi appropriati, prima di riprendere il cammino.Alla luce di quanto detto, dunque, l'intento è quello di offrire un'Area Picnic rigenerativa per pellegrini arredando una area verde con allestimento Area Picnic ad uso pubblico gratuito in una zona strategica della Città di Corato che coniuga interessi archeologici, naturalistici, col suo Ulivo centenario, culturali in prossimità del percorso ufficiale della Via Francigena e a pochi passi dall'ingresso del centro abitato al fine, non solo di poter creare un servizio per i pellegrini e camminatori che giungendo in questo punto possono fermarsi e rigenerarsi, ma anche per i cittadini stessi che praticano sport nella zona e per i visitatori/partecipanti delle manifestazioni ed eventi che il Comitato organizzerà durante l'anno con patrocini di enti locali e soggetti istituzionali come Regione ed Enti europei della Via Francigena (lunghe passeggiate, eventi di promozione e assaggio olio della cultivar coratina, eventi legati al culto di Santa Lucia).