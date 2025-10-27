A Corato, la scienza torna a dialogare: successo per OcuMurgia 2025

Grande partecipazione per la, il congresso organizzato da, che sabatoha riunito amedici, specialisti e ricercatori in un confronto multidisciplinare dedicato alla, allee alleL'evento, ospitato presso l', ha rappresentato un momento di formazione e dialogo tra professionisti di diverse aree mediche, confermando la centralità del confronto scientifico nella costruzione di una medicina sempre più integrata e personalizzata.Responsabile scientifico del congresso, il, medico oftalmologo del Policlinico di Foggia, ha aperto i lavori sottolineando il valore del dialogo tra discipline nella cura del paziente:"L'occhio non è un organo isolato, ma parte di un sistema complesso che risente di fattori immunologici, ambientali e metabolici. OcuMurgia nasce proprio per favorire un dialogo tra specialisti e restituire al paziente una visione completa, nel vero senso della parola."Durante il suo intervento, inoltre, il Dott. Loiodice ha posto l'accento sullee sull'importanza di una formazione medica capace di connettere ricerca, pratica clinica e visione d'insieme.Co-responsabile scientifico di OcuMurgia 2025, il, allergologo del Policlinico di Bari, ha approfondito il legame tra, evidenziando la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra oculisti e allergologi:"Molte forme di infiammazione oculare hanno alla base un meccanismo allergico. La collaborazione tra oculisti e allergologi è oggi imprescindibile per arrivare a diagnosi più precise e terapie sempre più mirate."In chiusura, il Dott. Di Girolamo ha inoltre annunciato un nuovo evento, in programma, che si terrà ancora a Corato:"Il dialogo tra discipline deve continuare. Per questo stiamo già lavorando a AllergoMurgia 2026, un congresso dedicato all'allergologia e alle sue connessioni con le altre branche della medicina."L'edizione 2025 di OcuMurgia, dunque, ha confermato la vitalità del confronto scientifico sul territorio e la volontà, da parte dei professionisti, di costruire una rete di collaborazione stabile tra discipline diverse.Un segnale concreto di come la medicina moderna stia evolvendo verso una pratica sempre più integrata, dove lo scambio di competenze rappresenta la chiave per affrontare in modo efficace le sfide della salute del futuro.