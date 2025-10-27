Arti e Professioni
A Corato, la scienza torna a dialogare: successo per OcuMurgia 2025
Medici e specialisti da diverse discipline a confronto sulla salute dell’occhio e sulle sfide della medicina integrata
Corato - lunedì 27 ottobre 2025 11.47 Comunicato Stampa
Grande partecipazione per la seconda edizione di OcuMurgia, il congresso organizzato da Alta Formazione AIMS, che sabato 25 ottobre 2025 ha riunito a Corato medici, specialisti e ricercatori in un confronto multidisciplinare dedicato alla salute dell'occhio, alle patologie allergiche e alle nuove frontiere terapeutiche.
L'evento, ospitato presso l'Appia Antica Hotel, ha rappresentato un momento di formazione e dialogo tra professionisti di diverse aree mediche, confermando la centralità del confronto scientifico nella costruzione di una medicina sempre più integrata e personalizzata.
Responsabile scientifico del congresso, il Dott. Marco Sabino Loiodice, medico oftalmologo del Policlinico di Foggia, ha aperto i lavori sottolineando il valore del dialogo tra discipline nella cura del paziente:
"L'occhio non è un organo isolato, ma parte di un sistema complesso che risente di fattori immunologici, ambientali e metabolici. OcuMurgia nasce proprio per favorire un dialogo tra specialisti e restituire al paziente una visione completa, nel vero senso della parola."
Durante il suo intervento, inoltre, il Dott. Loiodice ha posto l'accento sulle innovazioni in chirurgia oftalmologica e sull'importanza di una formazione medica capace di connettere ricerca, pratica clinica e visione d'insieme.
Co-responsabile scientifico di OcuMurgia 2025, il Dott. Attilio Di Girolamo, allergologo del Policlinico di Bari, ha approfondito il legame tra disturbi oculari e reazioni allergiche, evidenziando la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra oculisti e allergologi:
"Molte forme di infiammazione oculare hanno alla base un meccanismo allergico. La collaborazione tra oculisti e allergologi è oggi imprescindibile per arrivare a diagnosi più precise e terapie sempre più mirate."
In chiusura, il Dott. Di Girolamo ha inoltre annunciato un nuovo evento, in programma nella primavera 2026, che si terrà ancora a Corato:
"Il dialogo tra discipline deve continuare. Per questo stiamo già lavorando a AllergoMurgia 2026, un congresso dedicato all'allergologia e alle sue connessioni con le altre branche della medicina."
L'edizione 2025 di OcuMurgia, dunque, ha confermato la vitalità del confronto scientifico sul territorio e la volontà, da parte dei professionisti, di costruire una rete di collaborazione stabile tra discipline diverse.
Un segnale concreto di come la medicina moderna stia evolvendo verso una pratica sempre più integrata, dove lo scambio di competenze rappresenta la chiave per affrontare in modo efficace le sfide della salute del futuro.
