Torna a Corato “OcuMurgia”: medici e specialisti insieme per la salute degli occhi

La città ditorna protagonista della formazione medico-scientifica con la, l'evento dedicato al confronto multidisciplinare sulle patologie oculari che riunirà, sabato, professionisti provenienti da tutta la Puglia.La manifestazione,, riconoscea numerose professioni sanitarie, tra cui medici chirurghi, biologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, farmacisti e dietisti."OcuMurgia" è un appuntamento che nasce a Corato e si consolida come punto di riferimento per laA guidare l'iniziativa due medici coratini: il, medico oftalmologo presso il Policlinico di Foggia, e il, medico allergologo presso il Policlinico di Bari, entrambiIl loro impegno testimonia come Corato stia diventando un punto di riferimento per la formazione medico-scientifica, capace di ospitare eventi di alto livello e di attrarre figure di primo piano del panorama sanitario regionale.Al centro dell'edizione 2025 ci sarà il valore del. Medici di base, pediatri, specialisti, infermieri e altre professioni sanitarie si confronteranno sulle migliori strategie per la diagnosi precoce, la prevenzione e la gestione delle principali patologie oculari, con particolare attenzione all'integrazione tra oftalmologia, allergologia, pediatria e medicina generale.La giornata sarà articolata in tre momenti principali, pensati per valorizzare il confronto e lo scambio di esperienze tra professionisti. Il primo sarà dedicato al dialogo con la medicina di base, con un focus sulla diagnosi e sulla gestione delle patologie oculari più comuni, spesso intercettate proprio dai medici di famiglia. Seguirà una sessione di confronto con la pediatria, che approfondirà l'importanza del riconoscimento precoce dei disturbi visivi nei bambini e i percorsi riabilitativi più efficaci per favorire uno sviluppo visivo ottimale. Infine, la parte conclusiva sarà dedicata alle esperienze in real life, durante la quale i relatori condivideranno casi clinici e buone pratiche maturate sul territorio, offrendo un'occasione concreta di crescita e di collaborazione tra discipline diverse.Un approccio che riflette lo spirito di OcuMurgia:per migliorare la qualità della cura e l'efficacia dei percorsi assistenziali."OcuMurgia" non è solo un evento formativo, ma anche un momento di crescita per la comunità scientifica e per la città di Corato, che si conferma un polo attivo e vivace nella promozione della salute e della cultura medico-scientifica.I partecipanti potranno inoltre ottenerevalidi per l'aggiornamento professionale, riconosciuti dal Ministero della Salute, a conferma del valore formativo e scientifico dell'iniziativa.