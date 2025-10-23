OcuMurgia
OcuMurgia
Territorio

Torna a Corato “OcuMurgia”: medici e specialisti insieme per la salute degli occhi

La manifestazione, accreditata ECM e gratuita, riconosce 8 crediti formativi

Corato - giovedì 23 ottobre 2025 14.01 Comunicato Stampa
La città di Corato torna protagonista della formazione medico-scientifica con la seconda edizione di "OcuMurgia", l'evento dedicato al confronto multidisciplinare sulle patologie oculari che riunirà, sabato 25 ottobre presso l'Appia Antica Hotel, professionisti provenienti da tutta la Puglia.

La manifestazione, accreditata ECM (ID 459973) e gratuita, riconosce 8 crediti formativi a numerose professioni sanitarie, tra cui medici chirurghi, biologi, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, farmacisti e dietisti.
"OcuMurgia" è un appuntamento che nasce a Corato e si consolida come punto di riferimento per la formazione medica di qualità nel territorio pugliese.

A guidare l'iniziativa due medici coratini: il dott. Marco Loiodice, medico oftalmologo presso il Policlinico di Foggia, e il dott. Attilio Di Girolamo, medico allergologo presso il Policlinico di Bari, entrambi responsabili scientifici dell'evento.
Il loro impegno testimonia come Corato stia diventando un punto di riferimento per la formazione medico-scientifica, capace di ospitare eventi di alto livello e di attrarre figure di primo piano del panorama sanitario regionale.

Al centro dell'edizione 2025 ci sarà il valore del lavoro di squadra tra diverse figure sanitarie. Medici di base, pediatri, specialisti, infermieri e altre professioni sanitarie si confronteranno sulle migliori strategie per la diagnosi precoce, la prevenzione e la gestione delle principali patologie oculari, con particolare attenzione all'integrazione tra oftalmologia, allergologia, pediatria e medicina generale.

La giornata sarà articolata in tre momenti principali, pensati per valorizzare il confronto e lo scambio di esperienze tra professionisti. Il primo sarà dedicato al dialogo con la medicina di base, con un focus sulla diagnosi e sulla gestione delle patologie oculari più comuni, spesso intercettate proprio dai medici di famiglia. Seguirà una sessione di confronto con la pediatria, che approfondirà l'importanza del riconoscimento precoce dei disturbi visivi nei bambini e i percorsi riabilitativi più efficaci per favorire uno sviluppo visivo ottimale. Infine, la parte conclusiva sarà dedicata alle esperienze in real life, durante la quale i relatori condivideranno casi clinici e buone pratiche maturate sul territorio, offrendo un'occasione concreta di crescita e di collaborazione tra discipline diverse.

Un approccio che riflette lo spirito di OcuMurgia: promuovere la collaborazione tra discipline diverse per migliorare la qualità della cura e l'efficacia dei percorsi assistenziali.
"OcuMurgia" non è solo un evento formativo, ma anche un momento di crescita per la comunità scientifica e per la città di Corato, che si conferma un polo attivo e vivace nella promozione della salute e della cultura medico-scientifica.
I partecipanti potranno inoltre ottenere 8 crediti ECM validi per l'aggiornamento professionale, riconosciuti dal Ministero della Salute, a conferma del valore formativo e scientifico dell'iniziativa.
  • Formazione
Lavori per il verde pubblico, Colabella: «Usato il mio nome per fini politici, mi riservo vie legali»
23 ottobre 2025 Lavori per il verde pubblico, Colabella: «Usato il mio nome per fini politici, mi riservo vie legali»
Corato si prepara a vivere il suo “Incanto” per il Natale 2025
23 ottobre 2025 Corato si prepara a vivere il suo “Incanto” per il Natale 2025
Altri contenuti a tema
“Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia Speciale “Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia Promosso da Metropolis Group, un confronto interdisciplinare tra professionisti dell’area sanitaria, giuridica e psico-sociale
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, da Metropolis formazione gratuita con indennità fino a 700 euro Speciale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, da Metropolis formazione gratuita con indennità fino a 700 euro Al via 50 percorsi di formazione gratuita grazie all’Avviso 3 – Programma GOL/2023
A Bari il convegno "Gestione dei Modelli Organizzativo – Strategici, con annesse criticità ed opportunità, nelle aziende Start Up e Spin Off" Speciale A Bari il convegno "Gestione dei Modelli Organizzativo – Strategici, con annesse criticità ed opportunità, nelle aziende Start Up e Spin Off" L'appuntamento al Politecnico è promosso da Mediaone Italia, in collaborazione con JEBA (Junior Enterprises Bari)
AIAFF presente a Trani con l’Open Day Gratuito Speciale AIAFF presente a Trani con l’Open Day Gratuito Il 13 settembre vieni a conoscere il mondo ferroviario e le sue opportunità lavorative
Lunedì a Corato incontro gratuito “Attenti alle truffe: impariamo a difenderci” Vita di Città Lunedì a Corato incontro gratuito “Attenti alle truffe: impariamo a difenderci” Un appuntamento formativo dedicato soprattutto ai più anziani
"Comunicare l'infanzia e l'adolescenza": un incontro a Corato Attualità "Comunicare l'infanzia e l'adolescenza": un incontro a Corato L'iniziativa si terrà il 5 marzo nell'istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi"
Formazione O.S.S. con la Fondazione Oasi Nazareth a Corato: ultimi posti disponibili Speciale Formazione O.S.S. con la Fondazione Oasi Nazareth a Corato: ultimi posti disponibili Il corso, riconosciuto a livello regionale e nazionale, prevede lezioni in aula e tirocinio
La Puglia protagonista allo SMAU con Musa Formazione Scuola e Lavoro La Puglia protagonista allo SMAU con Musa Formazione Il premio nazionale SMAU per le soluzioni innovative alla Family Company made in Puglia
1
Panificio nel mirino ladri in azione nella notte
23 ottobre 2025 Panificio nel mirino ladri in azione nella notte
Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno "
23 ottobre 2025 Dario La Forgia (M5S): "La Puglia che sogno"
L'Arcivescovo presiede la Messa per l'insediamento di Don Paolo Spera al Sacro Cuore
23 ottobre 2025 L'Arcivescovo presiede la Messa per l'insediamento di Don Paolo Spera al Sacro Cuore
Consiglio Comunale di Corato, l'attacco della maggioranza: "Spettacolo indecoroso dell'opposizione "
22 ottobre 2025 Consiglio Comunale di Corato, l'attacco della maggioranza: "Spettacolo indecoroso dell'opposizione"
Opposizione a Corato: conferenza stampa sulle criticità in consiglio comunale
22 ottobre 2025 Opposizione a Corato: conferenza stampa sulle criticità in consiglio comunale
"Solar4Future ", a Corato il futuro si illumina con l'energia solare e l'arte
22 ottobre 2025 "Solar4Future", a Corato il futuro si illumina con l'energia solare e l'arte
Salute, ambiente e trasparenza: interviene il Circolo Legambiente di Corato
22 ottobre 2025 Salute, ambiente e trasparenza: interviene il Circolo Legambiente di Corato
Lavori per verde pubblico, il caso dell’ingiunzione annullata in Consiglio comunale: il sindaco replica
22 ottobre 2025 Lavori per verde pubblico, il caso dell’ingiunzione annullata in Consiglio comunale: il sindaco replica
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.