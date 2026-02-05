Elearning Formazione
Elearning Formazione
Speciale

Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale

Appuntamento a venerdì 20 febbraio, nella Sala San Luigi di Trani, con l’evento di presentazione

Corato - giovedì 5 febbraio 2026 10.22 Sponsorizzato
Venerdì 20 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l'Auditorium San Luigi di Trani, si terrà il convegno intitolato "Diventare Difensore Civile: ruolo, competenze e prospettive", nel quale verrà ufficialmente presentata la nuova figura professionale, riconosciuta ai sensi della Legge n. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

La figura del Difensore Civile nasce da un progetto ideato e sviluppato da Repertorio Nazionale Professioni, (Associazione Professionale iscritta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in partnership con Italfor srl, (Ente di Formazione accreditato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e proprietaria della piattaforma E-Learning Formazione), che ne hanno definito il profilo professionale, le competenze e il percorso formativo.

Il convegno ha l'obiettivo di informare diplomati e laureati in cerca di prima occupazione, cittadini, consulenti e professionisti sulle competenze, funzioni e prospettive occupazionali del Difensore Civile, e gli scenari evolutivi derivanti dall'assistenza, tutela e supporto ai cittadini.

Nel corso della giornata saranno mostrati nel dettaglio le funzioni del Difensore Civile, l'alveo giuridico entro il quale può operare, le prospettive professionali, i requisiti e il percorso formativo strutturato ed erogato dalla piattaforma.

L'incontro rappresenta un'importante occasione di approfondimento su una professione emergente che, in un contesto sociale e lavorativo sempre più complesso, potrà rispondere alle crescenti esigenze di tutela e assistenza civile in tempi brevi, offrendo al tempo stesso nuove prospettive occupazionali.

L'evento è gratuito, aperto a tutti, rivolto a chiunque fosse interessato a conoscere una nuova opportunità formativa e lavorativa.

Per partecipare all'evento è necessario compilare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 18 febbraio.

Per maggiori informazioni sull'evento contattare la direzione:
Mail direzione@elearningformazione.it
Mob 378 4058 115
Locandina evento febbraio
Locandina evento febbraio
  • Formazione
Referendum Giustizia, a Corato un incontro per discutere le ragioni del sì
5 febbraio 2026 Referendum Giustizia, a Corato un incontro per discutere le ragioni del sì
La Misericordia di Corato dona un defibrillatore alla Parrocchia Madonna delle Grazie
5 febbraio 2026 La Misericordia di Corato dona un defibrillatore alla Parrocchia Madonna delle Grazie
Altri contenuti a tema
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il convegno promosso dal Metropolis Group si è svolto in Palazzo Dogana a Foggia
A Corato, la scienza torna a dialogare: successo per OcuMurgia 2025 Arti e Professioni A Corato, la scienza torna a dialogare: successo per OcuMurgia 2025 Medici e specialisti da diverse discipline a confronto sulla salute dell’occhio e sulle sfide della medicina integrata
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Con i docenti Claudia Lerro, Ivana Lotito e Paolo Strippoli
Torna a Corato “OcuMurgia”: medici e specialisti insieme per la salute degli occhi Territorio Torna a Corato “OcuMurgia”: medici e specialisti insieme per la salute degli occhi La manifestazione, accreditata ECM e gratuita, riconosce 8 crediti formativi
“Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia “Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento”: convegno a Foggia Promosso da Metropolis Group, un confronto interdisciplinare tra professionisti dell’area sanitaria, giuridica e psico-sociale
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, da Metropolis formazione gratuita con indennità fino a 700 euro Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, da Metropolis formazione gratuita con indennità fino a 700 euro Al via 50 percorsi di formazione gratuita grazie all’Avviso 3 – Programma GOL/2023
A Bari il convegno "Gestione dei Modelli Organizzativo – Strategici, con annesse criticità ed opportunità, nelle aziende Start Up e Spin Off" A Bari il convegno "Gestione dei Modelli Organizzativo – Strategici, con annesse criticità ed opportunità, nelle aziende Start Up e Spin Off" L'appuntamento al Politecnico è promosso da Mediaone Italia, in collaborazione con JEBA (Junior Enterprises Bari)
AIAFF presente a Trani con l’Open Day Gratuito AIAFF presente a Trani con l’Open Day Gratuito Il 13 settembre vieni a conoscere il mondo ferroviario e le sue opportunità lavorative
Rigenerazione del verde urbano in Piazza Vittorio Emanuele a Corato
4 febbraio 2026 Rigenerazione del verde urbano in Piazza Vittorio Emanuele a Corato
Sanità solidale: nuova sede dell'AMS a Corato
4 febbraio 2026 Sanità solidale: nuova sede dell'AMS a Corato
L'Adriatica Industriale Virtus Corato vince e convince Matera
3 febbraio 2026 L'Adriatica Industriale Virtus Corato vince e convince Matera
Sport, neve e creatività
3 febbraio 2026 Sport, neve e creatività
La NMC si sveglia nel finale ma è troppo tardi: sconfitta amara a Molfetta
2 febbraio 2026 La NMC si sveglia nel finale ma è troppo tardi: sconfitta amara a Molfetta
Convocata la seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Corato: i punti all'ordine del giorno
2 febbraio 2026 Convocata la seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Corato: i punti all'ordine del giorno
Puglia Trail: cerimonia di premiazione 2025 e novità 2026
2 febbraio 2026 Puglia Trail: cerimonia di premiazione 2025 e novità 2026
Rinnovato il Direttivo della Confraternita del Carmine: continuità, tradizione e nuovo impegno per la comunità
2 febbraio 2026 Rinnovato il Direttivo della Confraternita del Carmine: continuità, tradizione e nuovo impegno per la comunità
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.