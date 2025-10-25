Talento in Scena
Talento in Scena
Speciale

Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata

Con i docenti Claudia Lerro, Ivana Lotito e Paolo Strippoli

Corato - sabato 25 ottobre 2025 Sponsorizzato
La seconda edizione di Talento in Scena mette al centro dell'evento la recitazione con un workshop avanzato che unisce formazione e spettacolo dal vivo. Tre grandi professionisti del panorama teatrale e cinematografico - Claudia Lerro, Ivana Lotito e Paolo Strippoli - guideranno gli allievi in un percorso di crescita artistica e consapevolezza scenica.
Formazione e pratica a 360°
Il workshop, che si svolgerà dall'8 novembre 2025 al 19 aprile 2026 negli spazi di Teatri Di.Versi a Corato, è pensato per chi desidera affinare le proprie competenze attoriali. Attraverso moduli propedeutici, i partecipanti lavoreranno su corpo, voce, testo ed emozione: i veri strumenti dell'attore.
L'obiettivo è trasformare la passione in arte concreta. Ecco che ogni partecipante potrà sperimentare il lavoro sul palco, vivendo un'esperienza completa che parte dalla formazione e arriva alla performance finale.
Due formule di iscrizione
Il workshop offre due modalità di partecipazione:
  • Percorso completo – sei weekend di formazione intensiva che culminano nell'esibizione finale al Teatro Comunale di Corato, dove gli allievi porteranno in scena il frutto del proprio lavoro.
  • Modulo singolo – pensato per chi desidera approfondire un aspetto specifico della recitazione con un docente dedicato.
Un'occasione per crescere e mettersi in gioco
Talento in Scena rappresenta un'occasione unica per chi vuole vivere la recitazione come professione e passione, in un contesto stimolante e altamente formativo.
Iscrizioni aperte
Gli interessati possono iscriversi e trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale: https://www.talentoinscena.it/workshop-di-recitazione-avanzata/
Talento In Scena – dove il talento prende vita!
Talento in Scena un evento ideato da www.officinedelvalore.it
