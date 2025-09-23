Attualità
A Corato lo spegnimento notturno degli ATM Postamat
È un provvedimento di Poste Italiane volto a contrastare i furti
Corato - martedì 23 settembre 2025
Già da qualche giorno Poste Italiane ha proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di diciotto uffici postali nel territorio della Città Metropolitana di Bari, dalle ore 19 alle 8.30, fra cui rientra Corato.
Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell'ultimo periodo registrati nelle zone interessate.
«L'azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con i suoi sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione/cassaforti certificate, continuerà a erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati» si legge nella nota di Poste Italiane.
