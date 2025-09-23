Postamat
Postamat
Attualità

A Corato lo spegnimento notturno degli ATM Postamat

È un provvedimento di Poste Italiane volto a contrastare i furti

Corato - martedì 23 settembre 2025
Già da qualche giorno Poste Italiane ha proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di diciotto uffici postali nel territorio della Città Metropolitana di Bari, dalle ore 19 alle 8.30, fra cui rientra Corato.

Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto dell'ultimo periodo registrati nelle zone interessate.

«L'azienda, confermando il proprio impegno nel garantire gli standard di sicurezza in tutte le proprie sedi con i suoi sistemi di protezione/telecamere di ultima generazione/cassaforti certificate, continuerà a erogare regolarmente tutti i servizi nei consueti orari di apertura degli uffici postali interessati» si legge nella nota di Poste Italiane.
  • Poste Italiane
Un fiume di giovani per la Palestina
23 settembre 2025 Un fiume di giovani per la Palestina
Madonna di Coromoto a Corato, una preghiera collettiva per la pace nel mondo
23 settembre 2025 Madonna di Coromoto a Corato, una preghiera collettiva per la pace nel mondo
Altri contenuti a tema
Postamat in tilt, da qualche giorno disagi in città Postamat in tilt, da qualche giorno disagi in città Svariate le segnalazioni dei nostri lettori circa il malfunzionamento dei punti di prelievo Poste Italiane
Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale Occasione di ritrovo per appassionati e collezionisti
Gli soffiano la pensione all'esterno dell'ufficio postale Cronaca Gli soffiano la pensione all'esterno dell'ufficio postale È accaduto ad un anziano. Le avvertenze della Polizia di Stato
Poste Italiane, "Etichetta la cassetta" anche a Corato Poste Italiane, "Etichetta la cassetta" anche a Corato I citadini con cassetta "anonima" stanno ricevendo una specifica comunicazione dall'azienda
Poste Italiane: nell’ufficio postale Corato centro le cartoline dedicate alla Festa della mamma Poste Italiane: nell’ufficio postale Corato centro le cartoline dedicate alla Festa della mamma Una occasione unica per ogni collezionista
Riapre l'Ufficio Postale di via Castel del Monte Comunicazioni Riapre l'Ufficio Postale di via Castel del Monte Poste Italiane sottolinea «recarsi negli Uffici solo per operazioni essenziali e indifferibili»
Poste Italiane, pagamento anticipato delle pensioni Comunicazioni Poste Italiane, pagamento anticipato delle pensioni Il calendario per il ritiro della pensione in contanti
Reddito di cittadinanza, in Puglia 1500 domande Reddito di cittadinanza, in Puglia 1500 domande Boom di utenti all'apertura dei Caf me situazione nella norma durante la giornata
Rete elettrica, al via il protocollo d'intesa tra il Comune di Corato ed Enel
23 settembre 2025 Rete elettrica, al via il protocollo d'intesa tra il Comune di Corato ed Enel
Porta Futuro Corato, la nuova offerta formativa "ITS Mobilità "
23 settembre 2025 Porta Futuro Corato, la nuova offerta formativa "ITS Mobilità"
Corato, così non va: 0-0 con il Real Siti e terzo pareggio consecutivo
22 settembre 2025 Corato, così non va: 0-0 con il Real Siti e terzo pareggio consecutivo
Da oggi a Corato la "zona rossa ", il messaggio del sindaco De Benedittis
22 settembre 2025 Da oggi a Corato la "zona rossa", il messaggio del sindaco De Benedittis
“In Bici tra Parco e Città”, Corato promuove la mobilità sostenibile
22 settembre 2025 “In Bici tra Parco e Città”, Corato promuove la mobilità sostenibile
Finalmente a Corato la riapertura dello stadio comunale
22 settembre 2025 Finalmente a Corato la riapertura dello stadio comunale
Al World Durum and Pasta Forum Granoro come modello di filiera sostenibile
22 settembre 2025 Al World Durum and Pasta Forum Granoro come modello di filiera sostenibile
1
Disavventura al cimitero di Corato, due visitatori restano chiusi oltre l'orario
22 settembre 2025 Disavventura al cimitero di Corato, due visitatori restano chiusi oltre l'orario
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.