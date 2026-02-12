A Corato nasce l'associazione per operatori e ricettori turistici

Unire gli operatori del settore accoglienza e turismo, creando un gruppo compatto, collaborativo e riconosciuto.

Collaborare tra strutture ricettive, scambiandosi camere e posti letto quando una singola attività non riesce a soddisfare tutte le richieste: in questo modo nessun ospite viene perso e il territorio ne beneficia.

Creare convenzioni con le attività commerciali di Corato, offrendo vantaggi e servizi dedicati agli ospiti (ad esempio sconti, servizi, esperienze e promozioni): un'azione che consente alle imprese locali di trarre beneficio diretto dal turismo e contribuisce a rafforzare l'economia della città.

Essere un gruppo organizzato e riconosciuto per facilitare il dialogo con il Comune, ricevere comunicazioni in modo più diretto e partecipare all'organizzazione di eventi, fiere e iniziative.

Sviluppare nuovi progetti condivisi, frutto della collaborazione e delle idee dei professionisti coinvolti.

Presentazione alla BIT di Milano

Organigramma

Presidente: Adriana Torelli, Direttrice dell'Appia Antica Hotel

Vice Presidente: Giuseppe De Palma, Gestore del B&B Il Pendio

Direttivo e Soci Fondatori: Luigi Menduni – Confcommercio Corato, Luigi Mallardo – B&B Il Borgo , Giuseppe Scaringella – Albergo Tripoli, Antonio Altamura – B&B La Dimora, Filomena Lotito – Residence Maglioferro, Filippo Tandoi – Le Stanze di Filippo Tandoi, Graziella Valente – B&B Arcolobello

Adesioni

