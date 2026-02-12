A Corato nasce l'associazione per operatori e ricettori turistici
A Corato nasce l'associazione per operatori e ricettori turistici
Associazioni

A Corato nasce l'associazione per operatori e ricettori turistici

L’associazione è federata a Confcommercio Corato

Corato - giovedì 12 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Nasce a Corato AORT – Associazione Operatori e Ricettori Turistici, una nuova realtà che riunisce i professionisti dell'accoglienza e del turismo del territorio con l'obiettivo di fare rete, migliorare i servizi e valorizzare la città come destinazione, creando sinergie concrete anche con le attività commerciali locali.

L'associazione è federata a Confcommercio Corato, rafforzando così il dialogo con il sistema imprenditoriale e con le istituzioni.

AORT nasce da un'esigenza semplice e concreta: invece di lavorare ognuno per conto proprio, unire le forze per crescere insieme e offrire un servizio migliore agli ospiti. Tra le finalità principali:
  • Unire gli operatori del settore accoglienza e turismo, creando un gruppo compatto, collaborativo e riconosciuto.
  • Collaborare tra strutture ricettive, scambiandosi camere e posti letto quando una singola attività non riesce a soddisfare tutte le richieste: in questo modo nessun ospite viene perso e il territorio ne beneficia.
  • Creare convenzioni con le attività commerciali di Corato, offrendo vantaggi e servizi dedicati agli ospiti (ad esempio sconti, servizi, esperienze e promozioni): un'azione che consente alle imprese locali di trarre beneficio diretto dal turismo e contribuisce a rafforzare l'economia della città.
  • Essere un gruppo organizzato e riconosciuto per facilitare il dialogo con il Comune, ricevere comunicazioni in modo più diretto e partecipare all'organizzazione di eventi, fiere e iniziative.
  • Sviluppare nuovi progetti condivisi, frutto della collaborazione e delle idee dei professionisti coinvolti.

In sintesi, AORT nasce per creare una rete solida, migliorare l'accoglienza e valorizzare Corato come destinazione turistica, lavorando insieme per un obiettivo comune.

Presentazione alla BIT di Milano

Un primo momento di visibilità per l'associazione è stata la partecipazione alla BIT Milano 2026, uno dei principali appuntamenti del panorama turistico internazionale, resa possibile grazie al supporto del Comune di Corato.

La presenza alla fiera ha rappresentato un segnale concreto della volontà di strutturare e promuovere in maniera coordinata l'offerta turistica della città.

Organigramma

  • Presidente: Adriana Torelli, Direttrice dell'Appia Antica Hotel
  • Vice Presidente: Giuseppe De Palma, Gestore del B&B Il Pendio
  • Direttivo e Soci Fondatori: Luigi Menduni – Confcommercio Corato, Luigi Mallardo – B&B Il Borgo , Giuseppe Scaringella – Albergo Tripoli, Antonio Altamura – B&B La Dimora, Filomena Lotito – Residence Maglioferro, Filippo Tandoi – Le Stanze di Filippo Tandoi, Graziella Valente – B&B Arcolobello

Adesioni

L'associazione è aperta a tutte le strutture ricettive della città di Corato – hotel, B&B e affittacamere – che intendano aderire al progetto.
Per informazioni e adesioni è possibile contattare la Presidente Adriana Torelli presso l'Hotel Appia Antica. Una volta completate le adesioni, sarà convocata una riunione con tutti i membri per definire i prossimi passi e i progetti futuri dell'associazione.
  • eventi
25° anniversario della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato: uno spettacolo di musica etno-folk
12 febbraio 2026 25° anniversario della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato: uno spettacolo di musica etno-folk
Incidente tra un’ambulanza del 118 e una Polo all’incrocio tra via Carducci e via Erone
11 febbraio 2026 Incidente tra un’ambulanza del 118 e una Polo all’incrocio tra via Carducci e via Erone
Altri contenuti a tema
Cambio location per l'evento "Essere adolescenti oggi: tra deep digital e realtà" Eventi Cambio location per l'evento "Essere adolescenti oggi: tra deep digital e realtà" Non si svolgerà più alla biblioteca comunale ma all’Auditorium – I.I.S.S. “Federico II Stupor Mundi”
"Libertà ieri e oggi": un incontro fra storia e diritto a Corato Eventi "Libertà ieri e oggi": un incontro fra storia e diritto a Corato Si terrà giovedì 12 febbraio
Essere adolescenti oggi: due incontri a Corato Cultura Essere adolescenti oggi: due incontri a Corato Si svolgeranno il 12 e 13 febbraio
Corato protagonista a Evolio Expo 2026 Territorio Corato protagonista a Evolio Expo 2026 La città si presenta con il progetto "Corato Cultivar Bellezza"
Vinicio, a Trani prende forma un nuovo locale in pieno centro Speciale Vinicio, a Trani prende forma un nuovo locale in pieno centro Un format che unisce cucina e vino nel cuore della città
Ritorna "Chiavi di lettura": tappa anche a Corato Eventi Ritorna "Chiavi di lettura": tappa anche a Corato Tema di questa nuova edizione sarà "Dalle parole alla Parola"
Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi” Attualità Un ponte verso il lavoro: partono gli stage di Network Contacts per “100x100 Maturi” Esperienze sul campo per Simona e Grazia, studentesse premiate dal Viva Network
A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari" Eventi A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari" Si svolgerà alla biblioteca comunale il 22 gennaio
Cambio location per l'evento "Essere adolescenti oggi: tra deep digital e realtà "
11 febbraio 2026 Cambio location per l'evento "Essere adolescenti oggi: tra deep digital e realtà"
Il liceo "Oriani " di Corato all'estero: studenti coinvolti in attività Interculturali
11 febbraio 2026 Il liceo "Oriani" di Corato all'estero: studenti coinvolti in attività Interculturali
L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna Molfetta a Fil di Sirena
11 febbraio 2026 L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna Molfetta a Fil di Sirena
Sventato furto d'auto tra Corato e Ruvo. L'intervento della Metronotte
11 febbraio 2026 Sventato furto d'auto tra Corato e Ruvo. L'intervento della Metronotte
"Libertà ieri e oggi ": un incontro fra storia e diritto a Corato
11 febbraio 2026 "Libertà ieri e oggi": un incontro fra storia e diritto a Corato
Raccolta del farmaco: le farmacie di Corato che aderiscono all'iniziativa
10 febbraio 2026 Raccolta del farmaco: le farmacie di Corato che aderiscono all'iniziativa
Canone di Locazione: prorogata la presentazione delle istanze a Corato
10 febbraio 2026 Canone di Locazione: prorogata la presentazione delle istanze a Corato
Corato approda per la prima volta alla BIT di Milano
10 febbraio 2026 Corato approda per la prima volta alla BIT di Milano
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.