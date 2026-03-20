Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato
Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato
Eventi

Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato

Un'iniziativa in collaborazione con Avis, Fidapa, Rotary Club e Sporting Club

Corato - venerdì 20 marzo 2026 11.58 Comunicato Stampa
C'è un filo invisibile che unisce generazioni, esperienze e sogni: è quello della solidarietà. Ed è proprio grazie a questo filo che l'associazione Adisco, in collaborazione con Avis, Fidapa, Rotary Club e Sporting Club, ha organizzato un momento di condivisione e di comunità per accogliere e sostenere AGESCI Corato 2, la nuova realtà associativa degli scout. Nel corso dell'iniziativa, che ha rappresentato l'occasione per parlare di dono, responsabilità e collaborazione tra le realtà del territorio, la sezione locale Adisco, da sempre impegnata nella promozione della cultura della donazione del sangue del cordone ombelicale, ha voluto sostenere concretamente il percorso dei giovani scout donando loro una batteria di pentole da campo. Un oggetto semplice, ma fondamentale per la vita scout: servirà durante le attività, i campi e le uscite, quando cucinare insieme rappresenterà un momento di condivisione e collaborazione nel percorso di crescita. Un ulteriore gesto significativo è stato dedicato alla parrocchia che ospita gli scout, quella del Sacro Cuore, e al suo giovane parroco, don Paolo, che ha pensato ad uno spazio ricreativo per i giovani del quartiere, in un contesto in cui si concentrano diverse situazioni di fragilità.

Per ringraziarlo del suo impegno educativo e sociale, ADISCO ha donato una selezione di libri per tutte le età. "Crediamo che l'educazione sia il primo vero atto di prevenzione: un libro è un seme, non produce frutto immediato, ma lavora nel tempo – ha affermato la presidente Luisa Belsito – Forma coscienze, permette di porre e porsi domande e costruisce il pensiero critico" Durante l'incontro è stato proposto anche un momento educativo e partecipato, guidato dalla psicologa Federica De Palma. Attraverso un'attività semplice ma molto significativa, realizzata con un gomitolo di filo rosso, i partecipanti hanno creato una trama di collegamenti tra di loro. Ognuno, passando il filo a un'altra persona, contribuiva a costruire una rete visibile che univa tutti i presenti. Il filo rosso è diventato così una metafora concreta: ogni persona è parte di una rete più grande, fatta di relazioni, responsabilità e sostegno reciproco. Se uno dei fili si spezza o viene tirato, l'intera rete ne risente. È proprio questa la filosofia che accomuna il mondo del volontariato, delle associazioni del dono e dello scoutismo: nessuno cresce da solo. La solidarietà non è solo un gesto straordinario, ma una scelta quotidiana che si costruisce nel tempo attraverso piccoli atti di attenzione e cura ed educare i più giovani alla responsabilità, al rispetto della vita e alla cultura del dono significa investire nel futuro.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • eventi
Il programma completo della Settimana Santa 2026 a Corato
20 marzo 2026 Il programma completo della Settimana Santa 2026 a Corato
Pendolari FBN, una petizione per il ripristino delle fermate e la riduzione dei treni veloci
20 marzo 2026 Pendolari FBN, una petizione per il ripristino delle fermate e la riduzione dei treni veloci
Altri contenuti a tema
Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione Speciale Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione La storia del caseificio andriese
“Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi Vita di Città “Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi Appuntamento previsto domenica 2 marzo
Bandiere a mezz’asta al comune di Corato in memoria delle vittime del coronavirus Territorio Bandiere a mezz’asta al comune di Corato in memoria delle vittime del coronavirus Questa giornata invita a non dimenticare
Corato celebra la Giornata Mondiale di Preghiera Corato celebra la Giornata Mondiale di Preghiera L’appuntamento è fissato per il 18 marzo
Rischio chiusura ospedale di Corato: i chiarimenti del Partito Democratico Politica Rischio chiusura ospedale di Corato: i chiarimenti del Partito Democratico La nota del PD Corato
A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze A Corato la presentazione del Comitato Puglia per la sensibilizzazione su Neurosviluppo e Neurodivergenze Si terrà alle ore 16:30 di venerdì 13 marzo 2026 presso la Sala multimediale della Biblioteca comunale
Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù Speciale Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù In programma il 21 marzo al Polo Museale di Trani
In memoria di Peppino Impastato: a Corato l'incontro con il fratello Giovanni Vita di Città In memoria di Peppino Impastato: a Corato l'incontro con il fratello Giovanni In programma mercoledì 11 marzo
Le panchine di Piazza Sedile: restauro, ricollocazione o definitivo abbandono?
20 marzo 2026 Le panchine di Piazza Sedile: restauro, ricollocazione o definitivo abbandono?
Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne
20 marzo 2026 Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne
“Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi
20 marzo 2026 “Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
20 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
Corato, due scippi in poche ore: città scossa dalla violenza
19 marzo 2026 Corato, due scippi in poche ore: città scossa dalla violenza
Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
19 marzo 2026 Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
"Vivere In " a Corato, un pomeriggio di spiritualità guidato dall'Arcivescovo D'Ascenzo
19 marzo 2026 "Vivere In" a Corato, un pomeriggio di spiritualità guidato dall'Arcivescovo D'Ascenzo
Desertificazione commerciale a Corato: 120 vetrine chiuse in circa 10 anni
19 marzo 2026 Desertificazione commerciale a Corato: 120 vetrine chiuse in circa 10 anni
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.