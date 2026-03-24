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Ponte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo Corato

Complessivamente sono stati rimossi 32 sacchi di indifferenziato

Corato - martedì 24 marzo 2026 14.29
Il ponte di via Giappone a Corato trasformato in discarica abusiva: spazzatura, rifiuti ed escrementi canini. La segnalazione è arrivata al gruppo di Puliamo Corato, i cui volontari sono subito intervenuti con un'operazione di clean up per ripulire il ponte. Hanno raccolto decine di sacchi di rifiuti, probabilmente abbandonati da un unico responsabile, tra cui traversine per animali, capsule di caffè, plastica, vetro e numerose batterie esauste.

Particolarmente grave il ritrovamento di frammenti di eternit, materiale altamente pericoloso per la salute, subito segnalato per la rimozione.

Complessivamente sono stati rimossi 32 sacchi di indifferenziato, oltre a plastica e vetro. L'intervento, sostenuto da istituzioni e Polizia Locale, rappresenta un'azione concreta contro l'abbandono dei rifiuti e a tutela dell'ambiente.
Ponte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo CoratoPonte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo CoratoPonte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo CoratoPonte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo CoratoPonte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo Corato
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