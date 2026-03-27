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Nella Cappella del Cimitero di Corato l'inaugurazione della tela di Luigi Basile

L'appuntamento è previsto per sabato 28 marzo

Corato - venerdì 27 marzo 2026 Comunicato Stampa

"Questo desiderio è nato per caso nell'Ottobre 2024 quando entrando nella Cappella del Cimitero, mi sono reso conto di quanto questo luogo sacro fosse spoglio, privo di opere d'arte che potessero dare "sollievo", a chi visitato, soprattutto, dal dolore per la perdita di una persona cara".

Con queste parole il maestro Luigi Basile ha motivato il desiderio di creare un'opera d'arte da donare alla città e quindi alla comunità cristiana intitolata "Gesù Cristo risorge sul mondo che volge". La tela, di grande dimensione collocata nell'abside, ha come soggetto il fondamento di tutta la fede cristiana cioè la risurrezione di Cristo. Un Risorto, luminoso, splendente, nella pienezza della vita, vittorioso sulla morte e sul peccato. Proprio da questo luogo, dove riposano i nostri cari, si sprigiona il messaggio di speranza che abbraccia la nostra intera esistenza sia prima che dopo l'esperienza della morte.

L'opera sarà consegnata, svelata e presentata Sabato 28 Marzo 2026 alle ore 10.30, nella Cappella del Cimitero di Corato: interverranno S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani – Barletta – Bisceglie, il Sindaco di Corato, Prof. Corrado De Benedittis, don Gino Tarantini, Cappellano del Cimitero, Prof. Pasquale Pisani. L'evento sarà moderato dalla Prof.ssa Angela Paganelli e vedrà degli interventi poetici di Graziella De Cillis, Luciana De Palma e Luisa Varesano.
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