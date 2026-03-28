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A Corato lo spettacolo teatrale "88 Frequenze" per riflettere sui diritti e sulle pari opportunità

L'evento è previsto per il 31 marzo

Corato - sabato 28 marzo 2026 Comunicato Stampa
Il 31 marzo 2026 alle ore 19:00, presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Federico II Stupor Mundi" di Corato, andrà in scena lo spettacolo teatrale "88 Frequenze", interpretato da Antonella Carone, scritto da Eliana Rotella e diretto da Giulia Sangiorgio. Lo spettacolo prende ispirazione dalla straordinaria figura di Hedy Lamarr, celebre attrice dell'età d'oro di Hollywood ma anche brillante inventrice. Durante la Seconda guerra mondiale Lamarr sviluppò, insieme al compositore George Antheil, un innovativo sistema di comunicazione basato su 88 frequenze radio, progettato per impedire l'intercettazione dei segnali militari.

Questa intuizione ha contribuito, negli anni successivi, allo sviluppo di tecnologie oggi ampiamente diffuse, come Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Attraverso un monologo intenso e coinvolgente, lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio tra identità, talento e riconoscimento sociale, mettendo in luce i meccanismi culturali e i pregiudizi di genere che nel tempo hanno spesso ostacolato la piena valorizzazione delle competenze e dei contributi delle donne nella scienza, nella cultura e nella società.

La narrazione intreccia arte, memoria e riflessione critica, offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche che influenzano la libertà personale e la possibilità di autodeterminarsi, e invitando il pubblico a interrogarsi sui modelli culturali che condizionano le relazioni e le opportunità.

L'evento è organizzato dal Centro Antiviolenza RiscoprirSi…, convenzionato con l'Ambito Territoriale di Corato – Ruvo di Puglia – Terlizzi, in collaborazione con l'Assessorato al Welfare e la Consulta Pari Opportunità del Comune di Corato, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne (8 marzo), ricorrenza che rappresenta un momento per promuovere consapevolezza sui diritti, sulla libertà personale e sulla costruzione di relazioni fondate sul rispetto e sull'uguaglianza.

Al termine dello spettacolo è previsto un momento di confronto con le operatrici del Centro Antiviolenza RiscoprirSi…, servizio specialistico impegnato da anni nella prevenzione e nel contrasto della violenza e nella promozione di una cultura delle pari opportunità, insieme ad amministratrici e amministratori locali e ai servizi territoriali, al fine di favorire un dialogo condiviso tra istituzioni, comunità educante e cittadinanza.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione di incontro tra scuola, istituzioni, servizi e comunità, confermando il valore degli interventi culturali come strumenti efficaci di sensibilizzazione e prevenzione. L'evento è aperto alla cittadinanza
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