Il trailer del nuovo short-film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco
Il trailer del nuovo short-film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco
Vita di Città

Il trailer del nuovo short-film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco

Un'opera capace di emozionare con delicatezza e autenticità

Corato - lunedì 30 marzo 2026 10.13 Comunicato Stampa
C'è un momento, tra la fine di qualcosa e l'inizio di tutto il resto, che resta impresso più di altri. È proprio da qui che prende vita "La nostra ultima estate", lo short film diretto da Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco, che oggi si mostra al pubblico con il suo primo, attesissimo trailer.

Le immagini in anteprima aprono una finestra su un racconto fatto di emozioni sospese, legami profondi e quella nostalgia dolceamara che accompagna ogni cambiamento. Ambientato tra le suggestive atmosfere della Puglia, il cortometraggio lascia intravedere un'estetica delicata e autentica, capace di fondere paesaggio e sentimenti in un'unica, intensa narrazione.

Il trailer suggerisce una storia intima e universale: giovani vite che si intrecciano, sogni che prendono forma e relazioni che segnano, nel bene e nel male, il passaggio verso una nuova consapevolezza. Uno sguardo sensibile su quell'età fragile e potente in cui tutto sembra possibile, ma niente è ancora davvero definito.

Dietro e davanti alla macchina da presa, un gruppo affiatato di artisti e professionisti contribuisce a dare anima a un progetto corale, nato dal desiderio di raccontare con sincerità una generazione e le sue sfumature.

Con il rilascio del trailer, "La nostra ultima estate" compie il suo primo passo verso il pubblico, lasciando intuire un'opera capace di emozionare con delicatezza e autenticità. Il cortometraggio sarà prossimamente disponibile su WeShort, portando questa storia intensa e universale a un pubblico ancora più ampio. L'attesa per il debutto ufficiale cresce, accompagnata dalla promessa di una narrazione capace di parlare al cuore, prima ancora che allo sguardo.
Link
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • eventi
Da Corato al Palazzo di Vetro
30 marzo 2026 Da Corato al Palazzo di Vetro
Addio ad Antonio Di Gioia, coratino, già presidente dell’ordine degli psicologi di Puglia
29 marzo 2026 Addio ad Antonio Di Gioia, coratino, già presidente dell’ordine degli psicologi di Puglia
Altri contenuti a tema
Il Venerdì Santo a Corato: il programma completo delle celebrazioni Eventi Il Venerdì Santo a Corato: il programma completo delle celebrazioni Tutti i dettagli
A Corato lo spettacolo teatrale "88 Frequenze" per riflettere sui diritti e sulle pari opportunità Eventi A Corato lo spettacolo teatrale "88 Frequenze" per riflettere sui diritti e sulle pari opportunità L'evento è previsto per il 31 marzo
Nella Cappella del Cimitero di Corato l'inaugurazione della tela di Luigi Basile Eventi Nella Cappella del Cimitero di Corato l'inaugurazione della tela di Luigi Basile L'appuntamento è previsto per sabato 28 marzo
Ponte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo Corato Territorio Ponte di via Giappone trasformato in discarica abusiva: l'intervento di clean up del gruppo PuliAmo Corato Complessivamente sono stati rimossi 32 sacchi di indifferenziato
Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato Eventi Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato Un'iniziativa in collaborazione con Avis, Fidapa, Rotary Club e Sporting Club
Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione Speciale Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione La storia del caseificio andriese
“Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi “Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi Appuntamento previsto domenica 2 marzo
Bandiere a mezz’asta al comune di Corato in memoria delle vittime del coronavirus Territorio Bandiere a mezz’asta al comune di Corato in memoria delle vittime del coronavirus Questa giornata invita a non dimenticare
Pietro Zona si presenta alla città: «Corato merita serietà, presenza, rispetto»
29 marzo 2026 Pietro Zona si presenta alla città: «Corato merita serietà, presenza, rispetto»
Corato si prepara alla Settimana Santa: fede, tradizione e comunità nelle parrocchie cittadine
29 marzo 2026 Corato si prepara alla Settimana Santa: fede, tradizione e comunità nelle parrocchie cittadine
Inaugurata la tela di Luigi Basile nella Cappella del Cimitero
28 marzo 2026 Inaugurata la tela di Luigi Basile nella Cappella del Cimitero
Furto sventato in un impianto fotovoltaico, recuperati anche due veicoli rubati
28 marzo 2026 Furto sventato in un impianto fotovoltaico, recuperati anche due veicoli rubati
XII edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”: il mondo classico parla al presente
28 marzo 2026 XII edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”: il mondo classico parla al presente
Corato, tornare sui banchi… per costruirsi un futuro
28 marzo 2026 Corato, tornare sui banchi… per costruirsi un futuro
A Corato lo spettacolo teatrale "88 Frequenze " per riflettere sui diritti e sulle pari opportunità
28 marzo 2026 A Corato lo spettacolo teatrale "88 Frequenze" per riflettere sui diritti e sulle pari opportunità
​Play-off al via, l’Adriatica Industriale accende i motori: arriva il Cus Bari
28 marzo 2026 ​Play-off al via, l’Adriatica Industriale accende i motori: arriva il Cus Bari
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.