Il trailer del nuovo short-film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco

C'è un momento, tra la fine di qualcosa e l'inizio di tutto il resto, che resta impresso più di altri. È proprio da qui che prende vita "La nostra ultima estate", lo short film diretto da Giuseppe De Candia e Paolo Emilio Addario Chieco, che oggi si mostra al pubblico con il suo primo, attesissimo trailer.Le immagini in anteprima aprono una finestra su un racconto fatto di emozioni sospese, legami profondi e quella nostalgia dolceamara che accompagna ogni cambiamento. Ambientato tra le suggestive atmosfere della Puglia, il cortometraggio lascia intravedere un'estetica delicata e autentica, capace di fondere paesaggio e sentimenti in un'unica, intensa narrazione.Il trailer suggerisce una storia intima e universale: giovani vite che si intrecciano, sogni che prendono forma e relazioni che segnano, nel bene e nel male, il passaggio verso una nuova consapevolezza. Uno sguardo sensibile su quell'età fragile e potente in cui tutto sembra possibile, ma niente è ancora davvero definito.Dietro e davanti alla macchina da presa, un gruppo affiatato di artisti e professionisti contribuisce a dare anima a un progetto corale, nato dal desiderio di raccontare con sincerità una generazione e le sue sfumature.Con il rilascio del trailer, "La nostra ultima estate" compie il suo primo passo verso il pubblico, lasciando intuire un'opera capace di emozionare con delicatezza e autenticità. Il cortometraggio sarà prossimamente disponibile su WeShort, portando questa storia intensa e universale a un pubblico ancora più ampio. L'attesa per il debutto ufficiale cresce, accompagnata dalla promessa di una narrazione capace di parlare al cuore, prima ancora che allo sguardo.