Il Venerdì Santo a Corato: il programma completo delle celebrazioni

Parrocchia San Giuseppe

Il Venerdì Santo a Corato non è solo una ricorrenza religiosa, ma un momento in cui l'anima della città si ferma, sospesa tra un silenzio irreale e il suono della banda con le marce funebri. È un'esperienza sensoriale profonda che trasforma le strade del centro storico in un teatro sacro a cielo aperto, tra fede e devozione popolare.Mentre le prime luci dell'alba baciano la città, la statua di Maria Santissima Addolorata varca la soglia della chiesa di San Giuseppe. È un momento di silenzio assoluto, rotto solo dal passo cadenzato dei portatori. Con il calare del sole, l'atmosfera si fa ancora più densa e carica di pathos. Dalla Chiesa di San Giuseppe prende il via la Processione dei Misteri.Molto suggestivo è il percorso a luci spente che si svolge nel centro storico a partire dalle 21.15 dove le uniche immagini illuminate sono quelle dei Santi Misteri.Il programma completo del 3 aprile:- ore 04:00 Momento di preghiera presieduto da don Mauro Camero e animato dai confratelli, dalle consorelle e devoti-portatori della Confraternita San Giuseppe- ore 04:50 - Processione penitenziale di Maria SS.ma Addolorata- ore 10:30 - Rientro della processione- ore 18:00 - Processione penitenziale dei Misteri- ore 21:15 - Via Luisa Piccarreta (ang. Corso Garibaldi) - Inizio del percorso a luci spente nelle vie del centro storico- ore 22:00 - Parrocchia San Giuseppe (piazzale antistante) - Via Crucis cittadina presieduta dal Coordinatore zonale don Antonio Maldera e animata dalla Pastorale Giovanile di Corato