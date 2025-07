A Corato nuova seduta di consiglio comunale

Si terrà in 1^ convocazione giovedì 17 luglio in sala consiliare

Mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina, presentata ai sensi dell'art 49 del Regolamento del consiglio comunale. Ordine del Giorno in sostegno al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari TPNW, presentato ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del consiglio comunale. Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c.1 lett. A), inerente alla sentenza n.47/2025 causa GDP di Corato (N. R.G. 440/2024). Adeguamento del compenso base annuo di ciascun componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corato per il triennio 2022-2025 (nominato con deliberazione consiliare n. 101 del 26.10.2022), in base alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 ed Elenco Annuale 2025 (Art. 37, commi 1,2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). Aggiornamento Elenco Annuale 2025. Modifica Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 24.10.2016.

La presidente del Consiglio,, informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale stesso, si terrà nella sala consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione, con inizio allee occorrendo in 2^ convocazione lunedì 21 luglio, alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.