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Politica

Risorgimento Socialista Corato sostiene la candidatura di Nica Testino

Un'alleanza fra cattolici e socialisti che mette al centro il bene comune della città

Corato - lunedì 23 marzo 2026 10.09 Comunicato Stampa
Risorgimento Socialista, dopo un'attenta valutazione del panorama politico cittadino, pur rimarcando la propria appartenenza al perimetro politico della sinistra di alternativa, ha scelto di sostenere la candidatura della dottoressa Nica Testino proposta dal movimento civico Nuova Umanità.

Pur avendo differenze politico-ideologiche, RS ritiene le linee programmatiche enunciate dalla dottoressa Testino le più confacenti al proprio sentire politico. Alle ideologie, si predilige il bene comune della città e dei suoi cittadini, mettendo al primo posto i molteplici problemi che l'attanagliano; in primis la sicurezza.

Tuttavia, il sostegno di RS alla candidatura di Nica Testino si può inquadrare in un'alleanza fra cattolici e socialisti al di fuori del centrosinistra neoliberale e di potere, che parli al cuore dei cittadini e metta al centro del proprio agire politico-amministrativo la difesa delle classi meno abbienti e dei ceti deboli della città.

In ultima battuta, RS si rivolge a tutti quei socialisti, comunisti e pentastellati dissidenti dall'agire politico del centrosinistra, affinché si possa ricostituire anche a Corato un'area di sinistra di alternativa, ormai non più esistente perché inglobata dal sistema. È tempo di tornare a mettere al centro il lavoro, la giustizia sociale e la partecipazione attiva, affinché "l'unione fa la forza" non resti soltanto un detto, ma diventi la guida per una politica davvero al servizio dei cittadini.
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