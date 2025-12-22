Consiglio comunale, screzio tra Lotito e Palmieri
Cosa pensa davvero Corato?” Il sondaggio che dà voce ai cittadini

Un piccolo campione che racconta la città

Corato - lunedì 22 dicembre 2025 7.08
Tra il 15 e il 19 dicembre 2025, 350 cittadini di Corato sono stati intervistati,in un sondaggio online promosso da Claudio Amorese, per misurare il gradimento dell'Amministrazione comunale.
Un campione casuale, corretto per età e sesso, che restituisce una fotografia significativa dell'umore della città.

Al di là dei numeri, ciò che emerge è un mosaico di percezioni, aspettative e giudizi che raccontano molto più di un semplice dato statistico.
Dalle risposte raccolte si percepisce una comunità tutt'altro che indifferente. Gli intervistati esprimono opinioni spesso contrastanti, segno di un dibattito vivo e di una partecipazione civica che non si spegne.
- Una parte dei cittadini riconosce impegno e presenza, soprattutto in alcuni settori dell'azione amministrativa.
- Un'altra parte manifesta insoddisfazione, indicando ritardi, mancanza di ascolto o inefficienze nei servizi.
- Molti mostrano un atteggiamento prudente, sospeso tra speranza e scetticismo, come se attendessero segnali più concreti prima di esprimere un giudizio definitivo.
Il sondaggio, pur senza entrare nel merito delle singole politiche, evidenzia un sentimento comune: la città vuole risposte chiare e risultati tangibili.
Dalle opinioni raccolte emergono alcune linee ricorrenti:
- Desiderio di maggiore trasparenza e comunicazione da parte dell'Amministrazione.
- Richiesta di interventi più rapidi su temi quotidiani come manutenzione, sicurezza, servizi.
- Attesa di una visione più condivisa, capace di coinvolgere la cittadinanza nelle scelte strategiche.
Non si tratta solo di critiche: molti cittadini indicano anche ciò che funziona, riconoscendo passi avanti e iniziative apprezzate.
Ma il messaggio complessivo è chiaro: Corato vuole sentirsi parte del cambiamento.
Il valore di questo sondaggio non sta solo nei numeri, ma nella voce che restituisce. È un invito all'ascolto, un termometro dell'umore collettivo, un'occasione per correggere la rotta o consolidare ciò che funziona.
In una città dove la partecipazione è forte e il dibattito è acceso, ignorare queste percezioni sarebbe un errore.
Al contrario, farne tesoro può diventare un punto di ripartenza.
La città parla: ora tocca alle istituzioni rispondere
Il sondaggio mostra una comunità attenta, critica, coinvolta. Una comunità che non si limita a osservare, ma che chiede di essere ascoltata. La politica locale ha ora l'opportunità di trasformare queste opinioni in azioni, costruendo un dialogo più diretto e una relazione più solida con i cittadini.
