Cosa pensa davvero Corato?” Il sondaggio che dà voce ai cittadini

Tra il 15 e il 19 dicembre 2025, 350 cittadini di Corato sono stati intervistati,in un sondaggio online promosso da Claudio Amorese, per misurare il gradimento dell'Amministrazione comunale.Un campione casuale, corretto per età e sesso, che restituisce una fotografia significativa dell'umore della città.Al di là dei numeri, ciò che emerge è un mosaico di percezioni, aspettative e giudizi che raccontano molto più di un semplice dato statistico.Dalle risposte raccolte si percepisce una comunità tutt'altro che indifferente. Gli intervistati esprimono opinioni spesso contrastanti, segno di un dibattito vivo e di una partecipazione civica che non si spegne.- Una parte dei cittadini riconosce impegno e presenza, soprattutto in alcuni settori dell'azione amministrativa.- Un'altra parte manifesta insoddisfazione, indicando ritardi, mancanza di ascolto o inefficienze nei servizi.- Molti mostrano un atteggiamento prudente, sospeso tra speranza e scetticismo, come se attendessero segnali più concreti prima di esprimere un giudizio definitivo.Il sondaggio, pur senza entrare nel merito delle singole politiche, evidenzia un sentimento comune: la città vuole risposte chiare e risultati tangibili.Dalle opinioni raccolte emergono alcune linee ricorrenti:- Desiderio di maggiore trasparenza e comunicazione da parte dell'Amministrazione.- Richiesta di interventi più rapidi su temi quotidiani come manutenzione, sicurezza, servizi.- Attesa di una visione più condivisa, capace di coinvolgere la cittadinanza nelle scelte strategiche.Non si tratta solo di critiche: molti cittadini indicano anche ciò che funziona, riconoscendo passi avanti e iniziative apprezzate.Ma il messaggio complessivo è chiaro: Corato vuole sentirsi parte del cambiamento.Il valore di questo sondaggio non sta solo nei numeri, ma nella voce che restituisce. È un invito all'ascolto, un termometro dell'umore collettivo, un'occasione per correggere la rotta o consolidare ciò che funziona.In una città dove la partecipazione è forte e il dibattito è acceso, ignorare queste percezioni sarebbe un errore.Al contrario, farne tesoro può diventare un punto di ripartenza.La città parla: ora tocca alle istituzioni rispondereIl sondaggio mostra una comunità attenta, critica, coinvolta. Una comunità che non si limita a osservare, ma che chiede di essere ascoltata. La politica locale ha ora l'opportunità di trasformare queste opinioni in azioni, costruendo un dialogo più diretto e una relazione più solida con i cittadini.