I banchi vuoti dell'opposizione
Politica

Consiglio Comunale di Corato, l'attacco della maggioranza: "Spettacolo indecoroso dell'opposizione"

Fa discutere l'abbandono dell'aula dei consiglieri di opposizione: la replica con una nota

Corato - mercoledì 22 ottobre 2025 11.58 Comunicato Stampa
Dura nota della maggioranza di governo dopo gli avvenimenti dell'ultima seduta di Consiglio Comunale a Corato. Arriva in merito il comunicato a firma di CAP70033 (Demos, Italia Viva, Partito Democratico, Rimettiamo in moto la Città, Italia in Comune) dal titolo: "Opposizione in fuga e senza rispetto per le istituzioni: uno spettacolo indecoroso in consiglio comunale".

Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, la cittadinanza ha assistito a uno spettacolo che nulla ha a che fare con la serietà, il rispetto e il senso delle istituzioni che dovrebbero contraddistinguere chi ricopre un ruolo pubblico.
Gravissimo e inaccettabile il tentativo di alcuni esponenti dell'opposizione di diffondere insinuazioni e velate accuse nei confronti del Sindaco, nonostante una sentenza civile chiaramente favorevole che ha riconosciuto la piena correttezza del suo operato.
Tali atteggiamenti, oltre a essere moralmente deprecabili, rappresentano un attacco personale infondato e strumentale, finalizzato unicamente a infangare l'immagine del primo cittadino.
Come se non bastasse, nel momento della votazione di un importante provvedimento, i consiglieri dell'opposizione hanno abbandonato l'aula, convinti che in loro assenza non sarebbe stato possibile procedere per mancanza del numero legale. Una scelta chiaramente tattica, dettata non da convinzioni politiche, ma dal mero calcolo.
Pochi istanti dopo, accortisi che il numero legale era invece pienamente garantito, gli stessi consiglieri sono rientrati precipitosamente, per poi uscire nuovamente dall'aula, annunciando il loro "non voto" in segno di protesta. Il tutto condito da una scena paradossale: i rappresentanti dell'opposizione rimasti dietro la porta dell'aula consiliare, intenti ad origliare l'andamento dei lavori, come se il Consiglio fosse un teatrino e non l'organo supremo della democrazia locale.
Un comportamento ridicolo, incoerente e profondamente irrispettoso, non solo verso i colleghi consiglieri, ma soprattutto verso la cittadinanza che ha diritto a un'opposizione seria, presente e coerente.
Le istituzioni meritano rispetto. La politica non può ridursi a un gioco di tatticismi o a una farsa da siparietto. In Consiglio Comunale si rappresentano i cittadini, non se stessi.
L'Amministrazione Comunale proseguirà con il proprio lavoro, nel segno della responsabilità e del rispetto delle regole democratiche, lasciando ad altri la scelta di restare "dietro la porta".


CAP70033 - Maggioranza di governo: Demos, Italia Viva, Partito Democratico, Rimettiamo in moto la Città, Italia in Comune
  • Consiglio Comunale
Altri contenuti a tema
