Attualità
Domani consiglio comunale a Corato: l'ordine del giorno
I punti di discussione domani alle 15, seconda convocazione lunedì 27
Corato - lunedì 20 ottobre 2025 12.28 Comunicato Stampa
È stato convocato il Consiglio Comunale in 1^ convocazione martedì 21 Ottobre 2025 con inizio alle ore 15.00 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 27 Ottobre 2025 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:
- Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 11.09.2025 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, Esercizio 2025, in via d'urgenza, ai fini del combinato disposto degli artt. 42 e Art. 175, comma 3, lett. A) del D. Lgs. n. 267/2000".
- Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024 - Art. 11-Bis,D. Lgs. n. 118/2011.
- Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025 - 2027 (Art. 175 D. Lgs. n. 267/2000).
- Secondo aggiornamento del Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2025-2027 (Art. 37, comma 1, 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). Esame ed approvazione.
- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 ed Elenco Annuale 2025 (Art. 37, commi 1,2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). Secondo aggiornamento Elenco Annuale 2025.
- Nomina Componenti Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corato per il Triennio 2025-2028.
- Approvazione Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico.
- Censimento tramite Catasto dei Soprassuoli già percorsi dal fuoco, ai sensi della Legge n.353 del 21/11/2000, Art. 10 comma 2, aggiornamento procedura con incendi sino al 31/12/2024.
- Piano di Azione per l'Energia sostenibile ed il clima (PAESC) del Comune di Corato redatto dall'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile (AESS) - Approvazione.
- Riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, Art. 194 c.1 lett. A), inerente la sentenza n. 5317/2024 Consiglio di Stato Sez. VII.
- Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio a favore di Asipu S.r.l. per prestazioni di servizi presidio e custodia impianti sportivi comunali - Anno 2020.
- Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio a favore di Asipu S.r.l. per custodia Teatro e prestazioni di assistenza per l'organizzazione degli eventi culturali - Anno 2020.
- Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio a favore di Asipu S.r.l. per canoni concessione beni.