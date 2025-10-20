Consiglio Comunale Corato
Consiglio Comunale Corato
Attualità

Domani consiglio comunale a Corato: l'ordine del giorno

I punti di discussione domani alle 15, seconda convocazione lunedì 27

Corato - lunedì 20 ottobre 2025 12.28 Comunicato Stampa
È stato convocato il Consiglio Comunale in 1^ convocazione martedì 21 Ottobre 2025 con inizio alle ore 15.00 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 27 Ottobre 2025 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:
  1. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 11.09.2025 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, Esercizio 2025, in via d'urgenza, ai fini del combinato disposto degli artt. 42 e Art. 175, comma 3, lett. A) del D. Lgs. n. 267/2000".
  2. Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024 - Art. 11-Bis,D. Lgs. n. 118/2011.
  3. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025 - 2027 (Art. 175 D. Lgs. n. 267/2000).
  4. Secondo aggiornamento del Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2025-2027 (Art. 37, comma 1, 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). Esame ed approvazione.
  5. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 ed Elenco Annuale 2025 (Art. 37, commi 1,2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). Secondo aggiornamento Elenco Annuale 2025.
  6. Nomina Componenti Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corato per il Triennio 2025-2028.
  7. Approvazione Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico.
  8. Censimento tramite Catasto dei Soprassuoli già percorsi dal fuoco, ai sensi della Legge n.353 del 21/11/2000, Art. 10 comma 2, aggiornamento procedura con incendi sino al 31/12/2024.
  9. Piano di Azione per l'Energia sostenibile ed il clima (PAESC) del Comune di Corato redatto dall'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile (AESS) - Approvazione.
  10. Riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, Art. 194 c.1 lett. A), inerente la sentenza n. 5317/2024 Consiglio di Stato Sez. VII.
  11. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio a favore di Asipu S.r.l. per prestazioni di servizi presidio e custodia impianti sportivi comunali - Anno 2020.
  12. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio a favore di Asipu S.r.l. per custodia Teatro e prestazioni di assistenza per l'organizzazione degli eventi culturali - Anno 2020.
  13. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 - Art. 194 comma 1 lett. E) - Riconoscimento di legittimità debito fuori Bilancio a favore di Asipu S.r.l. per canoni concessione beni.
  • Consiglio Comunale
Buone notizie per l'olio d'oliva di cultivar coratina: deciso nuovo limite degli steroli
20 ottobre 2025 Buone notizie per l'olio d'oliva di cultivar coratina: deciso nuovo limite degli steroli
Colpaccio Nuova Matteotti Corato, sbancata in trasferta la capolista Brindisi
20 ottobre 2025 Colpaccio Nuova Matteotti Corato, sbancata in trasferta la capolista Brindisi
Altri contenuti a tema
Consiglio comunale: «Approvati 5,5 milioni di euro da investire a Corato» Politica Consiglio comunale: «Approvati 5,5 milioni di euro da investire a Corato» La nota soddisfatta del sindaco Corrado De Benedittis: «Approvata anche la modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche»
A Corato nuova seduta di consiglio comunale Politica A Corato nuova seduta di consiglio comunale Si terrà in 1^ convocazione giovedì 17 luglio in sala consiliare
Torna a Corato il consiglio comunale Politica Torna a Corato il consiglio comunale Prima convocazione fissata per mercoledì 28 maggio
Il consiglio comunale ricorda Antonella De Benedettis Politica Il consiglio comunale ricorda Antonella De Benedettis All'inizio dei lavori del consiglio commosso ricordo della presidente Mazzone e di tutta l'assise
Primo Consiglio Comunale del nuovo anno    Politica Primo Consiglio Comunale del nuovo anno    Si torna in aula il 13 Gennaio per il Bilancio di previsione 2025/2027
Lunedì prossimo ultimo consiglio comunale per il 2024 Politica Lunedì prossimo ultimo consiglio comunale per il 2024 Quattro i punti all' ordine del giorno con inizio alle ore 16
Convocato il prossimo consiglio comunale a Corato Politica Convocato il prossimo consiglio comunale a Corato La prima seduta è fissata per il 29 novembre, mentre la seconda convocazione per il 3 dicembre
Martedì 12 novembre si riunisce in seduta straordinaria il consiglio comunale di Corato Politica Martedì 12 novembre si riunisce in seduta straordinaria il consiglio comunale di Corato Dal concorso Asipu all'ecoestramurale fino al bilancio: tanti i punti e le interrogazioni in discussione
AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
20 ottobre 2025 AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato
20 ottobre 2025 Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato
Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti
20 ottobre 2025 Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti
Corato, dove il vandalismo è uno sport e il Teatro fa da stadio
20 ottobre 2025 Corato, dove il vandalismo è uno sport e il Teatro fa da stadio
Troppo Trani per questo Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi
20 ottobre 2025 Troppo Trani per questo Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi
Corato: un ponte di fede e speranza per il Venezuela
19 ottobre 2025 Corato: un ponte di fede e speranza per il Venezuela
Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
19 ottobre 2025 Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
Spaccata ai danni del bar dell'IP, ritrovata l'auto rubata usata come ariete
18 ottobre 2025 Spaccata ai danni del bar dell'IP, ritrovata l'auto rubata usata come ariete
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.