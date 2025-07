Consiglio comunale: «Approvati 5,5 milioni di euro da investire a Corato»

È soddisfatto il sindacosulla proficua seduta di consiglio comunale di giovedì scorso, 17 luglio, circa i risultati che sono stati raggiunti. È stata, in primo luogo, approvata la mozione sulla richiesta di ratifica del "Trattato di proibizione delle armi nucleari"; in seconda battuta è stata approvata la mozione di riconoscimento dello Stato palestinese; è stato, inoltre, approvato l'impiego di 5,5 milioni di euro da impiegare per l'attività comunale; infine, è stata approvata la modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.Di seguito la nota completa del primo cittadino di Corato.«Abbiamo concluso una lunghissima seduta di consiglio comunale, che ha discusso di temi internazionali, di risorse finanziarie locali e di opere pubbliche.che chiede al Governo italiano di ratificare il, esattamente a 80 anni dall'atomica sganciata su Hiroshima e Nagasaki., nel giorno in cui è stata bombardata anche la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. È la terza volta che questo consiglio comunale si pronuncia sulla grave crisi palestinese e mediorientale., che saranno investite in città.che darà ulteriore slancio alla riqualificazione della nostra Corato, attraverso nuove progettazioni e l'apertura di ulteriori cantieri.Ringrazio l'intero consiglio comunale per il lungo dibattito che ha accompagnato la trattazione dei punti.Rivolgo un particolare ringraziamento alla giunta, ai consiglieri di maggioranza e alle relative forze politiche. Un grazie speciale al Segretario generale, ai dirigenti e agli uffici per l'articolato lavoro svolto. Adesso, avanti tutta verso il compimento del 5⁰ anno di amministrazione».