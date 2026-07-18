Carnevale estivo. <span>Foto Anna Lops</span>
Carnevale estivo. Foto Anna Lops
Eventi

Il Carnevale sbarca in piena estate: a Corato la prima tappa di "Summer Edition 2026"

Oggi il secondo appuntamento a Molfetta

Corato - sabato 18 luglio 2026 10.04
«C'è da vincere un retaggio un po' culturale che associa il Carnevale soltanto all'inverno; invece, non è così», ha dichiarato Gerardo Strippoli, presidente della Pro Loco.

Per la prima volta il Carnevale ha lasciato i mesi invernali per trasferirsi in piena estate. È nato così il "Carnevale – Summer Edition 2026", progetto frutto della collaborazione tra la Fondazione Carnevale Molfetta e la Pro Loco Quadratum – Carnevale Coratino, presiedute rispettivamente da Danilo Sancilio e Gerardo Strippoli, che ha unito le due città in un unico cartellone di eventi pensato per valorizzare il patrimonio culturale e identitario del Carnevale attraverso spettacolo, musica, teatro e animazione.
11 fotoCarnevale estivo 2026
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Il programma ha preso il via ieri 17 luglio a Corato, dove piazza Cesare Battisti, a partire dalle ore 20, ha ospitato "Giocondo", spettacolo del Carro dei Comici con la regia di Francesco Tammacco, dedicato alla poesia giocosa italiana. La rappresentazione ha proposto un viaggio tra autori come Cielo d'Alcamo, Cecco Angiolieri e Gioacchino Belli, intrecciando teatro, musica dal vivo, burattini e Commedia dell'Arte, in uno spettacolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età.

La serata è proseguita con le esibizioni del gruppo mascherato Sceriffi e di Re Cuoraldino e New Group Animation, per concludersi con un DJ set finale che ha animato la piazza fino a tarda notte.
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