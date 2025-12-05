Corato, ingresso dell'istituto Oriani-Tandoi
Corato, ingresso dell'istituto Oriani-Tandoi
Scuola e Lavoro

A Corato uno spettacolo teatrale in occasione dei cinquant’anni dalla morte di Hannah Arendt

Lo spettacolo, organizzato dal Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo Classico e delle Scienze Umane “A. Oriani” in scena il 18 dicembre

Corato - venerdì 5 dicembre 2025 6.24 Comunicato Stampa
Il 4 dicembre di cinquant'anni fa la filosofa Hannah Arendt moriva improvvisamente nel suo appartamento di New York, dove era approdata nel 1941, dopo essere stata apolide e perseguitata nell'Europa dei totalitarismi.
Per tale occasione, la mattina del 18 dicembre, presso l'auditorium dell'I.I.S.S. "Stupor Mundi", verrà messo in scena lo spettacolo teatrale "La pescatrice di perle" prodotto dalla Compagnia Acasâ.
Lo spettacolo, organizzato dal Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani", porta in scena una riflessione sul collasso dell'etica e parte dall'esperienza di apolide e rifugiata Hannah Arendt. Drammaturgia e regia di Valeria Simone Monti, con Marianna de Pinto, scene e disegno luci di Michelangelo Campanale.
I promotori dell'iniziativa (proff. Aldo Calò Gabrieli, Pierpaolo Riganti, Giovanni Capurso ed Emanuela Fumarola) dichiarano che ritornare al messaggio di Hannah Arendt oggi significa riflettere sui pericoli che incombono sulla democrazia
  • liceo oriani
Improvvisa scomparsa del prof. Salvatore Longo: apprezzato docente di Italiano e Filosofia
4 dicembre 2025 Improvvisa scomparsa del prof. Salvatore Longo: apprezzato docente di Italiano e Filosofia
Corato verso il riconoscimento ufficiale del titolo di città
4 dicembre 2025 Corato verso il riconoscimento ufficiale del titolo di città
Altri contenuti a tema
Corato è 'Made in Italy' Corato è 'Made in Italy' Attivato il nuovo Liceo Strategico presso l'Istituto Professionale  Tandoi"
"Oltre il silenzio”: l’IISS Oriani di Corato premiato alla LUISS al concorso “Legalità e Merito” "Oltre il silenzio”: l’IISS Oriani di Corato premiato alla LUISS al concorso “Legalità e Merito” Due classi dell’istituto protagoniste con un’opera originale che racconta la normalità come diritto e l’uguaglianza come punto di partenza
L’uomo, l’antichista, il docente: il prof. Aldo Tommasicchio presentato agli studenti dell’Oriani L’uomo, l’antichista, il docente: il prof. Aldo Tommasicchio presentato agli studenti dell’Oriani Il ricordo nelle parole commosse della figlia Monica
Il Liceo Oriani in scena con il teatro greco sempre attuale Il Liceo Oriani in scena con il teatro greco sempre attuale Studenti protagonisti della rappresentazione che ha riscosso enorme successo
Gabriella Falcicchio e Vito Micunco ospiti al Liceo Alfredo Oriani Gabriella Falcicchio e Vito Micunco ospiti al Liceo Alfredo Oriani La presenza dei due importanti ospiti permetterà agli studenti e alle studentesse di riflettere sugli attuali scenari geopolitici e sulle politiche di disarmo
Il Silenzio delle Anime Perdute Il Silenzio delle Anime Perdute La testimonianza di Marialaura Fanfulla, studentessa della VA del Liceo Oriani, di ritorno dall’esperienza de IL TRENO DELLA MEMORIA
ll tuo futuro inizia da qui: scegli l’Oriani! ll tuo futuro inizia da qui: scegli l’Oriani! Open Day domenica 19 gennaio e domenica 2 febbraio dalle 10.30 alle 13.00
Studiare grandi eventi partendo dalla storia locale: l'esperienza del liceo "Oriani" di Corato Studiare grandi eventi partendo dalla storia locale: l'esperienza del liceo "Oriani" di Corato La visita sotto la guida attenta del professor Giovanni Capurso
Pioggia e traffico in tilt a Corato
4 dicembre 2025 Pioggia e traffico in tilt a Corato
"Tradizione e innovazione: gli studenti del Tandoi lanciano il loro patè di pomodori secchi
4 dicembre 2025 "Tradizione e innovazione: gli studenti del Tandoi lanciano il loro patè di pomodori secchi
A Corato la "Notte Bianca delle emozioni delle bambine e dei bambini "
4 dicembre 2025 A Corato la "Notte Bianca delle emozioni delle bambine e dei bambini"
Avviati i lavori sulla S.P. “di Altamura”: più sicurezza per il collegamento con Corato
3 dicembre 2025 Avviati i lavori sulla S.P. “di Altamura”: più sicurezza per il collegamento con Corato
Nuova sede per il Progetto Sai MSNA a Corato: accoglienza e integrazione per i minori stranieri
3 dicembre 2025 Nuova sede per il Progetto Sai MSNA a Corato: accoglienza e integrazione per i minori stranieri
La luce dell’inclusione illumina la scuola
3 dicembre 2025 La luce dell’inclusione illumina la scuola
Travolto da una bici elettrica in Piazza Di Vagno, grave un giovane di 15 anni
3 dicembre 2025 Travolto da una bici elettrica in Piazza Di Vagno, grave un giovane di 15 anni
C.A.M.B.I.A. per non restare soli: il nuovo club di ascolto a Corato
3 dicembre 2025 C.A.M.B.I.A. per non restare soli: il nuovo club di ascolto a Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.