Il Liceo Oriani in scena con il teatro greco sempre attuale

"Molte meraviglie vi sono al mondo,nessuna meraviglia è pari all'uomo..."Comincia con queste parole il primo intervento del Coro dell'Antigone di Sofocle, che gli alunni del Liceo Classico Oriani hanno messo in scena, presso il Teatro comunale di Corato, il 29 gennaio u.s.La storia è nota a molti: Antigone è una delle figlie di Edipo, che decide, da sola, contro la legge imposta dal re Creonte, contro tutti, di seppellire il fratello Polinice, morto combattendo contro suo fratello Eteocle e la sua città, Tebe.Antigone trasgredisce le leggi degli uomini, il Nomos, per obbedire alle leggi non scritte degli dei, all' Ethos, a ciò che è ìnsito nel cuore di ogni uomo, cioè il rispetto dei legami di sangue, che impongono di onorare i morti, a qualunque "schieramento" appartengano e a qualunque prezzo.Antigone sarà condannata a morte da suo zio, il re Creonte, morirà sepolta viva in una caverna, perché la legge della città, da Creonte rappresentata, va rispettata.E nello scontro tra legge e cuore, tra potere e famiglia, tra Bene e Male, si sono alternati i vari personaggi. Essi, insieme al Coro, hanno dato corpo ad uno spettacolo che, nel matinée, ha tenuto inchiodati alla poltrona in religioso silenzio, gli alunni delle classi terze degli istituti secondari di primo grado di Corato.Come da tradizione, infatti, anche quest'anno, i ragazzi del biennio del liceo classico Oriani con 17 ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Corato hanno messo in scena un prequel semiserio dal titolo "Edipo accorato" (v. Edipo a Colono), che in maniera leggera, ma accurata e precisa, ha guidato i ragazzi più piccoli nella conoscenza del mondo antico, del mito greco, in modo originale, laboratoriale, provando anche a fugare dubbi e timori circa le scelte scolastiche future.Al DS, prof. Francesco Catalano, il grazie sincero perché supporta sempre i suoi alunni e i docenti nella realizzazione di esperienze significative, mai banali, sempre coinvolgenti.Al termine dello spettacolo serale che ha visto il sold out in ogni ordine di posti, egli ha ricordato ai presenti l'imperdibile ed ultimo OPEN DAY previsto per la prossima DOMENICA 2 FEBBRAIO alle ore 11,00 , arricchito da performance e laboratorî interattivi con docenti e studenti.Vi aspettiamo numerosi come sempre, sicuri che l'offerta formativa del Liceo Classico e delle Scienze Umane ORIANI (articolata nei suoi diversi indirizzi, potenziati nelle materie scientifiche, nelle lingue, nel diritto e nella comunicazione) offra un volano significativo per le nuove generazioni, desiderose di radici solide e altresì di discipline e tecnologie all'avanguardia !!