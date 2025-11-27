Corato è 'Made in Italy'

Un importante traguardo per l'offerta formativa del territorio: è stata ufficialmente confermata l'attivazione del nuovo Liceo del Made in Italy a Corato a partire dal prossimo anno scolastico. L'indirizzo sarà ospitato e gestito dall'Istituto Professionale Statale Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera " Tandoi" di Corato.L'attivazione di questo percorso rappresenta un'iniziativa strategica volta a intercettare le esigenze del sistema produttivo locale e nazionale, fornendo agli studenti una preparazione di alto livello che unisce la solida base culturale liceale con le competenze specifiche in economia, diritto, marketing e gestione delle imprese italiane d'eccellenza, lingue straniere.Il D.S. Francesco Catalano esprime la sua soddisfazione dicendo di essere entusiasta di accogliere il Liceo del Made in Italy a Corato. La scelta di ospitare questo indirizzo presso il 'Tandoi' non è casuale: testimonia la nostra volontà di collegare la formazione professionale di qualità, già consolidata nell'Istituto, con la nuova visione liceale focalizzata sulla valorizzazione del Brand Italia e del Know-How pugliese. Questo Liceo formerà i futuri manager e imprenditori in grado di difendere e promuovere le nostre eccellenze, dall'agroalimentare al design, in Italia e nel mondo."Le Caratteristiche del Nuovo Indirizzo:Il Liceo del Made in Italy si concentrerà sui seguenti aspetti:Valorizzazione Economica: Studio delle dinamiche di mercato e delle strategie di internazionalizzazione.Tutela del Prodotto: Approfondimento del diritto commerciale e della proprietà intellettuale per contrastare la contraffazione.Innovazione: Competenze per l'applicazione delle nuove tecnologie ai processi produttivi e distributivi.Si invita la cittadinanza, le famiglie e gli studenti interessati a partecipare agli Open Day per ricevere informazioni dettagliate in merito al piano di studi e tutte le opportunità professionali offerte.