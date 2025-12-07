Liceo artistico
Liceo artistico
Scuola e Lavoro

A Terra fuoco di Terlizzi gli studenti del liceo artistico

Studenti della sezione Ceramica del Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi” di Corato protagonisti a “Terrafuoco” e “La Bottega Didattica” a Terlizzi

Corato - domenica 7 dicembre 2025 9.27
Si è svolta domenica scorsa presso il Chiostro delle Clarisse di Terlizzi l'edizione 2025 di "Terrafuoco — TRAme, Ceramica pubblica per l'identità collettiva", un evento che ha celebrato l'arte ceramica pugliese tra tradizione e innovazione.
Tra le iniziative più significative, la partecipazione degli studenti della sezione Ceramica del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato, coinvolti nell'ambito di "La Bottega Didattica", spazio esperienziale promosso da Confartigianato Bari–BAT–Brindisi e organizzato da Arancio Altra Comunicazione con il patrocinio della Regione Puglia.
L'evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Terlizzi, ha visto protagonisti maestri ceramisti pugliesi che hanno offerto dimostrazioni dal vivo al tornio e laboratori pratici, permettendo agli studenti di immergersi nelle tecniche tradizionali e di confrontarsi direttamente con i professionisti del settore.
L'obiettivo è quello di rafforzare il legame tra scuola e artigianato, trasmettendo conoscenze e competenze manuali alle nuove generazioni e valorizzando la cultura ceramica locale, riconosciuta a livello nazionale.
Durante la mattinata, i giovani artisti hanno potuto osservare da vicino le tecniche di lavorazione e dialogare con i ceramisti, in un contesto di scambio culturale e formativo che prosegue con successo da diverse edizioni.
La manifestazione rappresenta anche un'occasione di valorizzazione delle botteghe artigiane e delle conoscenze tradizionali, portando l'arte ceramica tra i protagonisti della scena pubblica.
Il percorso espositivo si è arricchito ulteriormente con l'inaugurazione, il 4 dicembre sempre presso il Chiostro delle Clarisse, della mostra mercato dedicata all'artigianato ceramico.
Tra le opere esposte, spicca "ConvivioSonoro", realizzata dagli studenti della classe 4G del Liceo Coratino nell'ambito del progetto di Formazione Scuola Lavoro, coordinato dalla prof.ssa Donatella Di Bisceglie e dall'artista Paolo De Santoli, in collaborazione con il circolo culturale "RA COMUNICAZIONETOTALE" di Terlizzi.
"ConvivioSonoro" nasce come un'installazione che richiama il tradizionale tavolo comunitario delle cantine e osterie pugliesi, dove cibo, musica e chiacchiere condivise rappresentano un momento di socialità senza tempo. L'opera, caratterizzata da forme, colori e simboli che richiamano i colori primari e complementari, si distingue per le colonne che evocano il senso di armonia e unità. Galli in ceramica maiolicata, simbolo di ironia e poesia, completano la composizione, trasformandosi in protagonisti di una sinfonia visiva e sonora.
"ConvivioSonoro" ha già riscosso riconoscimenti a livello nazionale, presentata durante la manifestazione "Buongiorno Ceramica" nel maggio 2025 e alla "Giornata del Contemporaneo" di ottobre. Il progetto continuerà il suo percorso, partecipando alle giornate del FAI e ad altri eventi di arte, artigianato e design, contribuendo così a promuovere le giovani generazioni e l'eccellenza della ceramica pugliese.
Un'esperienza che testimonia l'impegno del Liceo "Federico II Stupor Mundi" nel formare giovani artisti consapevoli e appassionati, capaci di portare avanti la tradizione e l'innovazione nel campo della ceramica.
  • Liceo Artistico
Luci, danza e gospel: l’accensione dell’albero in Piazza Matteotti
6 dicembre 2025 Luci, danza e gospel: l’accensione dell’albero in Piazza Matteotti
Il corpo come arte: al liceo artistico Stupor Mundi arrivano i modelli viventi
6 dicembre 2025 Il corpo come arte: al liceo artistico Stupor Mundi arrivano i modelli viventi
Altri contenuti a tema
Il corpo come arte: al liceo artistico Stupor Mundi arrivano i modelli viventi Il corpo come arte: al liceo artistico Stupor Mundi arrivano i modelli viventi Un nuovo percorso formativo per gli studenti dell’indirizzo Figurativo, che ora studiano la figura umana dal vero
La luce dell’inclusione illumina la scuola Vita di Città La luce dell’inclusione illumina la scuola Una sfera luminosa e i “ritratti d’autore” per celebrare la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità al liceo artistico Federico II Stupor Mundi 
Bollino Rosso successo per l'iniziativa scolastica contro la violenza di genere e il revenge porn Vita di Città Bollino Rosso successo per l'iniziativa scolastica contro la violenza di genere e il revenge porn Gli studenti delle classi terze dello Stupor Mundi e del Tandoi hanno accolto la testimonianza di una vittima e approfondito il percorso del "Codice Rosso" e il supporto territoriale
"Solar4Future", a Corato il futuro si illumina con l'energia solare e l'arte Attualità "Solar4Future", a Corato il futuro si illumina con l'energia solare e l'arte Studenti e docenti da cinque nazioni europee per un Erasmus+ KA220 che combina scienza, didattica e creatività con workshop di cianotipia e antotipia
Archeologia in gioco: successo per la giornata FAMU al museo Jatta di Ruvo di Puglia Cultura Archeologia in gioco: successo per la giornata FAMU al museo Jatta di Ruvo di Puglia Caccia al tesoro, creatività e ceramiche d'arte: la sinergia tra il Museo e il liceo artistico di Corato coinvolge famiglie e bambini alla scoperta dei reperti antichi
Corato in marcia per la Pace  Attualità Corato in marcia per la Pace  Il Liceo Artistico "Stupor Mundi" capofila nell'educazione alla cultura del dialogo e della giustizia
Studenti dell'I.I.S.S. “Federico II Stupor Mundi” in Ungheria per l'Erasmus+ Studenti dell'I.I.S.S. “Federico II Stupor Mundi” in Ungheria per l'Erasmus+ Settimana di immersione su democrazia, attivismo e diritti civili a Budapest con focus su questioni sociali e rifugiati
L’arte che forma: il Liceo “Federico II - Stupor Mundi” protagonista della Giornata del Contemporaneo 2025 L’arte che forma: il Liceo “Federico II - Stupor Mundi” protagonista della Giornata del Contemporaneo 2025 Creatività, dialogo e consapevolezza: studenti e docenti in scena con “La tavola dell’arte in FormAzione”
"Cultural ", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta
6 dicembre 2025 "Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta
Avis Corato, 45 anni di dono: il programma del 2026
5 dicembre 2025 Avis Corato, 45 anni di dono: il programma del 2026
Il Corato cerca una vittoria che manca da oltre un mese: al ‘Comunale’ arriva la Virtus Bisceglie
5 dicembre 2025 Il Corato cerca una vittoria che manca da oltre un mese: al ‘Comunale’ arriva la Virtus Bisceglie
“Ci mancava un altro pugliese a Milano”, tocco ironico per la nuova campagna di Granoro
5 dicembre 2025 “Ci mancava un altro pugliese a Milano”, tocco ironico per la nuova campagna di Granoro
L’incanto de “La sera dei miracoli” inaugura il Natale coratino
5 dicembre 2025 L’incanto de “La sera dei miracoli” inaugura il Natale coratino
A Corato uno spettacolo teatrale in occasione dei cinquant’anni dalla morte di Hannah Arendt
5 dicembre 2025 A Corato uno spettacolo teatrale in occasione dei cinquant’anni dalla morte di Hannah Arendt
Improvvisa scomparsa del prof. Salvatore Longo, apprezzato docente di Italiano e Filosofia
4 dicembre 2025 Improvvisa scomparsa del prof. Salvatore Longo, apprezzato docente di Italiano e Filosofia
Corato verso il riconoscimento ufficiale del titolo di "città "
4 dicembre 2025 Corato verso il riconoscimento ufficiale del titolo di "città"
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.