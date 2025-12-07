A Terra fuoco di Terlizzi gli studenti del liceo artistico

Si è svolta domenica scorsa presso il Chiostro delle Clarisse di Terlizzi l'edizione 2025 di "Terrafuoco — TRAme, Ceramica pubblica per l'identità collettiva", un evento che ha celebrato l'arte ceramica pugliese tra tradizione e innovazione.Tra le iniziative più significative, la partecipazione degli studenti della sezione Ceramica del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato, coinvolti nell'ambito di "La Bottega Didattica", spazio esperienziale promosso da Confartigianato Bari–BAT–Brindisi e organizzato da Arancio Altra Comunicazione con il patrocinio della Regione Puglia.L'evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Terlizzi, ha visto protagonisti maestri ceramisti pugliesi che hanno offerto dimostrazioni dal vivo al tornio e laboratori pratici, permettendo agli studenti di immergersi nelle tecniche tradizionali e di confrontarsi direttamente con i professionisti del settore.L'obiettivo è quello di rafforzare il legame tra scuola e artigianato, trasmettendo conoscenze e competenze manuali alle nuove generazioni e valorizzando la cultura ceramica locale, riconosciuta a livello nazionale.Durante la mattinata, i giovani artisti hanno potuto osservare da vicino le tecniche di lavorazione e dialogare con i ceramisti, in un contesto di scambio culturale e formativo che prosegue con successo da diverse edizioni.La manifestazione rappresenta anche un'occasione di valorizzazione delle botteghe artigiane e delle conoscenze tradizionali, portando l'arte ceramica tra i protagonisti della scena pubblica.Il percorso espositivo si è arricchito ulteriormente con l'inaugurazione, il 4 dicembre sempre presso il Chiostro delle Clarisse, della mostra mercato dedicata all'artigianato ceramico.Tra le opere esposte, spicca "ConvivioSonoro", realizzata dagli studenti della classe 4G del Liceo Coratino nell'ambito del progetto di Formazione Scuola Lavoro, coordinato dalla prof.ssa Donatella Di Bisceglie e dall'artista Paolo De Santoli, in collaborazione con il circolo culturale "RA COMUNICAZIONETOTALE" di Terlizzi."ConvivioSonoro" nasce come un'installazione che richiama il tradizionale tavolo comunitario delle cantine e osterie pugliesi, dove cibo, musica e chiacchiere condivise rappresentano un momento di socialità senza tempo. L'opera, caratterizzata da forme, colori e simboli che richiamano i colori primari e complementari, si distingue per le colonne che evocano il senso di armonia e unità. Galli in ceramica maiolicata, simbolo di ironia e poesia, completano la composizione, trasformandosi in protagonisti di una sinfonia visiva e sonora."ConvivioSonoro" ha già riscosso riconoscimenti a livello nazionale, presentata durante la manifestazione "Buongiorno Ceramica" nel maggio 2025 e alla "Giornata del Contemporaneo" di ottobre. Il progetto continuerà il suo percorso, partecipando alle giornate del FAI e ad altri eventi di arte, artigianato e design, contribuendo così a promuovere le giovani generazioni e l'eccellenza della ceramica pugliese.Un'esperienza che testimonia l'impegno del Liceo "Federico II Stupor Mundi" nel formare giovani artisti consapevoli e appassionati, capaci di portare avanti la tradizione e l'innovazione nel campo della ceramica.