Il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi porta una mostra alla Settimana dell’educazione civica andriese 

Il Liceo Artistico di Corato ha partecipato alla Settimana dell'Educazione Civica dell'Istituto Comprensivo Jannuzzi–Di Donna di Andria con una mostra che mette in dialogo creatività, formazione e cittadinanza attiva.Le opere realizzate dagli studenti della 4B indirizzo arti figurative coadiuvate dalla professoressa Mara Nitti, hanno trovato spazio all'interno dell'evento dedicato ai temi della responsabilità, della partecipazione e del rispetto reciproco, offrendo un contributo visivo e culturale di grande valore.La presenza del liceo arricchisce il percorso educativo proposto dall'istituto andriese, mostrando come l'arte possa diventare strumento di riflessione e consapevolezza civica. I lavori esposti raccontano sensibilità diverse, tecniche differenti e un impegno condiviso nel rappresentare il rapporto tra individuo e comunità.Docenti e studenti ed i due dirigenti scolastici Lilla Bruno e Savino Gallo hanno descritto la partecipazione all'iniziativa con entusiasmo, confermando la volontà di costruire ponti tra scuole e territori attraverso progetti che uniscono espressione artistica ed educazione alla cittadinanza.Una collaborazione che valorizza i talenti dei ragazzi e rafforza il senso di appartenenza alla comunità scolastica più ampia.