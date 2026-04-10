Al Liceo Artistico la terza edizione di “Rappresenta l’Autismo” premia creatività e consapevolezza

Si è svolta ieri, presso il Liceo Artistico di Corato, la giornata conclusiva della terza edizione del contest "Rappresenta l'Autismo", iniziativa che punta a promuovere consapevolezza e inclusione attraverso il linguaggio visivo. L'edizione 2024 ha confermato l'alto livello di partecipazione e la maturità interpretativa degli studenti, chiamati a rappresentare la complessità dell'autismo senza ricorrere a stereotipi o semplificazioni.Il concorso, nato per stimolare uno sguardo nuovo e rispettoso sulla neurodiversità, ha visto la selezione di due opere che si sono distinte per qualità tecnica e forza concettuale.Primo premio a Laminafra Giovanna (3B) con "Cristal butterfly", una farfalla di cristallo su fondo nero. L'opera colpisce per l'uso rigoroso del chiaroscuro e per la resa materica delle ali, che evocano fragilità, trasparenza e preziosità. Il contrasto netto con il fondo scuro concentra l'attenzione sul soggetto, trasformandolo in metafora visiva della sensibilità di chi percepisce il mondo in modo differente.Secondo premio a Cipriani Francesco (5D) con "Tra caos e controllo", una composizione grafica costruita attraverso la sovrapposizione di scritte. La ripetizione diventa ritmo e struttura, restituendo il flusso continuo dei pensieri e la vitalità di una mente in movimento. L'opera si distingue per l'approccio contemporaneo e per la capacità di tradurre concetti complessi in un linguaggio visivo immediato.In linea con lo spirito del progetto, le due opere vincitrici sono state stampate su una shopping bag, trasformando i lavori degli studenti in un veicolo quotidiano di sensibilizzazione. L'obiettivo è diffondere un messaggio di inclusione all'interno della comunità scolastica e nel territorio.La giornata si è conclusa con i ringraziamenti del team organizzativo a docenti e studenti, protagonisti di un percorso che conferma il ruolo dell'arte come strumento educativo e sociale.