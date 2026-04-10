Attualità
Al Liceo Artistico la terza edizione di “Rappresenta l’Autismo” premia creatività e consapevolezza
Due opere selezionate per trasformare l’arte in un messaggio itinerante di inclusione
Corato - venerdì 10 aprile 2026 8.35
Si è svolta ieri, presso il Liceo Artistico di Corato, la giornata conclusiva della terza edizione del contest "Rappresenta l'Autismo", iniziativa che punta a promuovere consapevolezza e inclusione attraverso il linguaggio visivo. L'edizione 2024 ha confermato l'alto livello di partecipazione e la maturità interpretativa degli studenti, chiamati a rappresentare la complessità dell'autismo senza ricorrere a stereotipi o semplificazioni.
Il concorso, nato per stimolare uno sguardo nuovo e rispettoso sulla neurodiversità, ha visto la selezione di due opere che si sono distinte per qualità tecnica e forza concettuale.
Primo premio a Laminafra Giovanna (3B) con "Cristal butterfly", una farfalla di cristallo su fondo nero. L'opera colpisce per l'uso rigoroso del chiaroscuro e per la resa materica delle ali, che evocano fragilità, trasparenza e preziosità. Il contrasto netto con il fondo scuro concentra l'attenzione sul soggetto, trasformandolo in metafora visiva della sensibilità di chi percepisce il mondo in modo differente.
Secondo premio a Cipriani Francesco (5D) con "Tra caos e controllo", una composizione grafica costruita attraverso la sovrapposizione di scritte. La ripetizione diventa ritmo e struttura, restituendo il flusso continuo dei pensieri e la vitalità di una mente in movimento. L'opera si distingue per l'approccio contemporaneo e per la capacità di tradurre concetti complessi in un linguaggio visivo immediato.
In linea con lo spirito del progetto, le due opere vincitrici sono state stampate su una shopping bag, trasformando i lavori degli studenti in un veicolo quotidiano di sensibilizzazione. L'obiettivo è diffondere un messaggio di inclusione all'interno della comunità scolastica e nel territorio.
La giornata si è conclusa con i ringraziamenti del team organizzativo a docenti e studenti, protagonisti di un percorso che conferma il ruolo dell'arte come strumento educativo e sociale.
Il concorso, nato per stimolare uno sguardo nuovo e rispettoso sulla neurodiversità, ha visto la selezione di due opere che si sono distinte per qualità tecnica e forza concettuale.
Primo premio a Laminafra Giovanna (3B) con "Cristal butterfly", una farfalla di cristallo su fondo nero. L'opera colpisce per l'uso rigoroso del chiaroscuro e per la resa materica delle ali, che evocano fragilità, trasparenza e preziosità. Il contrasto netto con il fondo scuro concentra l'attenzione sul soggetto, trasformandolo in metafora visiva della sensibilità di chi percepisce il mondo in modo differente.
Secondo premio a Cipriani Francesco (5D) con "Tra caos e controllo", una composizione grafica costruita attraverso la sovrapposizione di scritte. La ripetizione diventa ritmo e struttura, restituendo il flusso continuo dei pensieri e la vitalità di una mente in movimento. L'opera si distingue per l'approccio contemporaneo e per la capacità di tradurre concetti complessi in un linguaggio visivo immediato.
In linea con lo spirito del progetto, le due opere vincitrici sono state stampate su una shopping bag, trasformando i lavori degli studenti in un veicolo quotidiano di sensibilizzazione. L'obiettivo è diffondere un messaggio di inclusione all'interno della comunità scolastica e nel territorio.
La giornata si è conclusa con i ringraziamenti del team organizzativo a docenti e studenti, protagonisti di un percorso che conferma il ruolo dell'arte come strumento educativo e sociale.
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