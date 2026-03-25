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Attualità

Il Liceo Artistico di Corato "sbarca" ai Lincei

Viaggio tra Dante e la realtà contemporanea

Corato - mercoledì 25 marzo 2026 18.15
Quando la letteratura classica incontra la sensibilità dei giovani artisti, il risultato è un'esperienza formativa che travalica i confini dell'aula.
Il 24 marzo, gli studenti della classe 3ªA dell'Indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico di Corato hanno vissuto un momento di altissimo profilo accademico, presentando un elaborato finale a conclusione del prestigioso corso "I Lincei per la Scuola", seguito dalla propria docente di Italiano, prof.ssa Porzia Volpe.
​Il progetto, iniziativa promossa dall'Accademia Nazionale dei Lincei, ha visto i ragazzi protagonisti di un percorso di approfondimento che ha saputo coniugare rigore filologico e creatività. ​
​Sotto la guida attenta della docente, che segue ormai da oltre un decennio il progetto nazionale 'I Lincei per la Scuola', Polo Pugliese - Italiano, gli alunni hanno presentato i risultati dell'Unità di Apprendimento interdisciplinare dal titolo emblematico: "L'Inferno dantesco e l'attualità del male: un viaggio tra lessico e nuovi contrappassi".
​L'originalità del lavoro risiede nella capacità di aver attualizzato il messaggio del Sommo Poeta. Non solo una riflessione linguistica, ma una vera e propria analisi sociologica toccando anche aspetti di educazione civica, lessicologia, metodologia con l'uso di vocabolari in rete tra cui quello dell'Accademia della Crusca, il Vocabolario Dantesco ed il TLIO. L'unità di lavoro in classe ha sollevato una riflessione sui "mali" moderni e sulle nuove forme di responsabilità sociale ed ha visto la realizzazione di un laboratorio creativo con la produzione di testi, disegni, fotografie per la creazione di "nuovi contrappassi" applicati alle criticità del nostro tempo. Gli alunni hanno ideato nuovi gironi e una moderna geografia dell'Inferno in cui peccatori, colpe e pene sono di incredibile attualità aprendo a una contestualizzazione del concetto del male ai tempi d'oggi.

​L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco della cultura italiana, i docenti del Polo Pugliese-Italiano tra cui il prof. Coluccia dell'Accademia della Crusca; ​il prof. Guaragnella Accademico dei Lincei; Salvatore De Masi, docente di Linguistica Generale e Glottologia, e Immacolata Tempesta docente di Sociolinguistica dell'Italiano e Linguistica Italiana dell'Università del Salento; Floriana Conte, professore di Storia dell'Arte presso l'Università di Foggia; i proff. Giuseppe Zarra e Rosanna Lavopa dell'Università di Bari. Gli studenti, preparati con dedizione, hanno dimostrato una padronanza dei contenuti e una capacità espositiva che ha riscosso un plauso unanime. Collegati direttamente dalla propria aula, i ragazzi della 3ªA hanno rappresentato con orgoglio l'intero Liceo Artistico, dimostrando come le competenze tecnico-artistiche possano integrarsi perfettamente con lo studio umanistico.
"Il coinvolgimento è stato massimo," commenta anche il Dirigente Scolastico, Savino Gallo che ha seguito la presentazione da remoto, "I ragazzi non hanno solo studiato Dante ma lo hanno 'abitato', restituendo un feedback entusiasta e dimostrando che i classici hanno ancora moltissimo da dire alla Generazione Z ". Durante il confronto con il preside, gli alunni hanno espresso soddisfazione e interesse per l'argomento trattato, ricordando che il progetto ricade​ nel periodo del DanteDì.
​Il successo di questa iniziativa conferma il valore della rete tra scuole di eccellenza e accademie nazionali, che continuerà anche per l'anno prossimo. Grazie al coordinamento della prof.ssa Volpe, il Liceo Artistico di Corato si conferma un presidio culturale vibrante, capace di portare i propri studenti a confrontarsi con i massimi esperti della lingua italiana, trasformando lo studio in un'esperienza di cittadinanza attiva e consapevole.
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