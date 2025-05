Acquerelli in fiore trasforma il borgo antico in una galleria d'arte a cielo aperto

Un tocco di colore e delicatezza invade le antiche vie di Corato con l'inaugurazione della suggestiva mostra "Acquerelli in Fiore".A partire dal 16 maggio, Via Papagno è diventata una galleria d'arte a cielo aperto, dove la bellezza effimera dei fiori si trasforma in opere d'arte permanenti grazie al talento e alla sensibilità degli studenti del Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi".L'iniziativa, un vero e proprio "viaggio delicato tra forme e colori ispirato alla natura", offre ai visitatori l'opportunità di passeggiare tra le vie del borgo antico ammirando una singolare esposizione.I fiori, soggetti prediletti dalle matite e dagli acquerelli dei giovani artisti, prendono nuova vita su carta, catturando la loro essenza vibrante e la loro intrinseca poesia."Acquerelli in Fiore" rappresenta un originale connubio tra arte e natura, un modo inedito per valorizzare sia la creatività degli studenti che l'atmosfera suggestiva del centro storico di Corato.La mostra invita residenti e visitatori a lasciarsi sorprendere dalla freschezza e dalla delicatezza di queste opere, trasformando una semplice passeggiata in un'esperienza artistica immersiva e inaspettata. Un'occasione imperdibile per riscoprire la bellezza che ci circonda, filtrata attraverso lo sguardo sensibile e talentuoso dei giovani artisti coratini.