Ad Antonio Montrone un prestigioso riconoscimento per il suo impegno culturale

Un nuovo importante riconoscimento per Antonio Montrone che si è distinto nella condivisione della sua passione per la letteratura e la diffusione e valorizzazione della cultura in occasione della cerimonia conclusiva del prestigioso Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea "Lucius Annaeus Seneca", organizzato dall'associazione "L'Oceano nell'anima".Lo scorso 3 ottobre, nella magnifica cornice della Sala delle Scuderie del Castello Svevo di Sannicandro di Bari, al Presidente del Forum degli Autori di Corato, oltre che scrittore, poeta, regista e attore teatrale, nonché Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è stato conferito un attestato di elogio e di benemerenza quale riconoscimento per "la partecipazione, il contributo, l'impegno e la professionalità profusa nella valorizzazione e promozione dell'evento e nella valutazione dei componimenti".Il Premio, volto alla significazione e alla valorizzazione delle espressioni creative dell'umano e apre alla partecipazione di opere in poesia e narrativa, edite o inedite, è giunto quest'anno alla IV edizione ed è patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Regione puglia, dal Comune di Sannicandro di Bari, dalla Federazione Italiana Teatro.Numerosi i riconoscimenti assegnati ad attori, artisti, poeti e scrittori partecipanti da tutta Italia e persino dall'estero, selezionati tra oltre 1500 concorrenti.Fra questi anche Antonio Montrone premiato per il suo impegno costante e disinteressato, specie nel particolare periodo che stiamo vivendo, nel tenere sempre alta l'attenzione sulla necessità di fare cultura e tenere sempre viva la fiamma della passione per tutto ciò che contribuisce al benessere sociale e culturale di tutta la comunità.