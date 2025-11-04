Addio ad Attilio Maldera, ex giocatore del Milan di origine coratine

È venuto a mancare questa mattina Attilio Maldera, stella del calcio e ultimo della "".Originario di Corato, si trasferì a Milano insieme alla famiglia dove il papà aprì un negozio di frutta.Al contrario dei suoi fratelli, Attilio non ha mai debuttato in partite ufficiali con la prima squadra, crescendo interamente nel settore giovanile della. Ha preso parte, infatti, a cinque stagioni tra il 1965-66 e il 1969-70.Ha vestito anche le maglie del(dove esordì in Serie B nel 1969),. Dopo il ritiro allenò le giovanili del Milan.A dare l'annuncio la società rossonera: «La gloriosa famiglia rossonera dei Maldera ha perso Attilio. Come i suoi fratelli Gino e Aldo, ha amato il Milan per tutta la sua vita. Difensore sul campo, ma anche allenatore delle squadre giovanili milaniste. Di Attilio Maldera tutto il mondo rossonero conserverà un ricordo importante e sincero».In lutto anche la comunità coratina che l'avrebbe accolto tra qualche settimana in occasione della cerimonia di intitolazione di una strada dedicata alla memoria del fratello Aldo.