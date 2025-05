Granoro Cup 2025: un successo annunciato per la IX edizione

La IX edizione della, in programma il 24 e 25 maggio, è stata presentata lo scorso 21 maggio nella Sala Verde del Comune di Corato.Grande entusiasmo fra gli organizzatori, presentisocial media manager dell'azienda della Granoro,, presidente della Gran Football di Corato,presidente di Levante Azzurro,direttore sportivo della S.S. Monopoli 1966,, fiduciario del CONI, rappresentanti delle istituzioni.Ha partecipato anche, sindaco della Città di Corato che suggellando con il proprio patrocinio la prestigiosa manifestazione, insieme a quello della Regione Puglia e di Sport e Salute, ha dichiarato: «La Granoro Cup è una manifestazione che dà lustro e visibilità alla città di Corato, confermandosi non solo come evento sportivo di riferimento, ma anche come progetto educativo e sociale, che valorizza lo sport come veicolo di crescita, fair play e condivisione. I ragazzi sempre più immersi in realtà digitali si ritrovano in una fisicità sportiva che li aiuta a non perdere di vista la realtà, a rispettare il proprio corpo e quello dell'altro, a condividere l'esperienza alla luce delle regole alle quali lo sport impone».I numeri dellagià ne decretano il successo: sono oltre cento le squadre iscritte provenienti da trenta società di tutta la Puglia. Sarà una festa di calcio giovanile questa nona edizione che si preannuncia come evento da record con un torneo che si svolgerà presso le strutture del Levante Center e Levante Center 2.0 di Bari, veri e propri poli d'eccellenza per lo sport giovanile, e si articolerà fra le categorie:(2012-2013),(2014-2015) e(2016-2017).Per il, che anche quest'anno sostiene l'iniziativa, promuovere lo sport del territorio è un valore importante, in linea con il proprio impegno per la promozione della salute: «Crediamo profondamente nel valore dello sport come strumento educativo e di crescita – ha affermato, AD di Granoro - soprattutto per i più giovani. La Granoro Cup rappresenta per noi un appuntamento fisso da ormai nove edizioni, che ci permette di trasmettere messaggi positivi legati al benessere, alla sana alimentazione, al rispetto di sane regole comportamentali e alla tolleranza. Sostenere iniziative come questa significa investire nel futuro del nostro territorio e diffondere la cultura del movimento, della socialità e della salute. Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto e della partecipazione sempre più numerosa di bambini e delle loro famiglie in un evento che unisce passione sportiva e valori autentici».