Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Corato

Sono in corso le operazioni di spoglio

Dati affluenza - Rilevazione ore 15 - 23 Marzo

Concluse le operazioni di voto per il Referendum sulla Giustizia anche ad Corato. Alle 15, chiusura dei seggi, è stato reso noto il dato sull'affluenza della giornata.Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.Città di Corato: 57,28%