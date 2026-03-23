Politica
Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Corato
Sono in corso le operazioni di spoglio
Corato - lunedì 23 marzo 2026 14.53
Concluse le operazioni di voto per il Referendum sulla Giustizia anche ad Corato. Alle 15, chiusura dei seggi, è stato reso noto il dato sull'affluenza della giornata.
Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Città di Corato: 57,28%
Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Dati affluenza - Rilevazione ore 15 - 23 Marzo
Città di Corato: 57,28%
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