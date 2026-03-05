Referendum sulla Giustizia: a Corato un incontro pubblico sulle ragioni del No

Si terrà il 6 marzo alle ore 18:00, presso la Sala Multimediale della Biblioteca Comunale "M.R. Imbriani" di Corato (Largo Plebiscito, 21), un convegno dedicato al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, in vista del 22 e 23 marzo.L'iniziativa, dal titolo "Giusto dire NO", si propone come momento di approfondimento e confronto sui contenuti della riforma e sulle ragioni del voto. Ad aprire l'incontro saranno i saluti del professor Corrado Nicola De Benedittis, sindaco di Corato.Interverranno Paola Cesaroni, giudice del Tribunale di Bari; Baldo Pisani, sostituto procuratore della Repubblica di Bari; e Renato Bucci, avvocato penalista del Foro di Trani. A moderare il dibattito sarà l'avvocato Luisa Addario.L'evento è organizzato dal Comitato per il No al Referendum presieduto da Franco Amendolagine.