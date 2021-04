Aggressione a ispettore Sky in un circolo privato, tre condanne

Tre condanne sono state inflitte dai giudici della seconda sezione collegiale di Lecce ad altrettanti imputati, tre uomini di età compresa tra i 20 e i 35 ritenuti colpevoli di aver aggredito, lo scorso luglio, un ispettore Sky di Corato.Il professionista, in servizio in Salento, era entrato in un club privato in cui si stava trasmettendo una partita di calcio in televisione alla quale stavano assistendo una ventina di persone. Per la trasmissione si stava utilizzando una scheda contraffatta.L'ispettore sarebbe stato immobilizzato dai 3 e derubato del telefono cellulare e costretto a cancellare delle fotografie. Poi, una volta riuscito ad andare via, il coratino ha presentato denuncia ai carabinieri che lo scorso luglio arrestarono i 3 accusati, condannati al termine del processo dinanzi al Tribunale.