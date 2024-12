Al Liceo Artistico di Corato l'Albero del Coding

Il Dipartimento per l'Inclusione del Liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato, in occasione delle imminenti festività natalizie, ha deciso di realizzare nei locali dell'istituto "L'Albero del Coding": proprio così un albero natalizio ispirato al pensiero computazionale, in un periodo durante il quale si discute sulla utilità dell'intelligenza artificiale e sulla possibile pericolosità di un suo eccessivo utilizzo.Isaac Asimov ebbe a scrivere vent'anni fa:" Qualsiasi innovazione tecnologica può essere pericolosa: il fuoco lo è stato fin dal principio, e il linguaggio ancor di più; si può dire che entrambi siano ancora pericolosi al giorno d'oggi, ma nessun uomo potrebbe dirsi tale senza il fuoco e senza la parola", e proprio alla luce di queste illuminate parole il Dipartimento d'Inclusione si è adoperato per realizzare questa installazione.Il coding, la programmazione informatica, è una metodologia trasversale della cultura digitale che consente di apprendere a usare la tecnologia e la rete. È un utile strumento per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale e per sviluppare pratiche di problem solving.Ci si chiederà cosa c'entri, dunque, il coding con l'inclusione e la disabilità in generale. Nulla di più sbagliato: il coding, il pensiero computazionale, si pongono come utile strumento proprio nelle situazioni in cui ad una capacità intellettiva efficace non corrisponde una altrettanto efficace capacità d'apprendimento. Non a caso, l'idea originaria dell'installazione è partita proprio da un nostro allievo "speciale" e dalle sue inspirate parole: "Prof! Perché non realizziamo l'albero di Natale di Minecraft?".