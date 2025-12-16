nativita
Al Museo la seconda edizione di Nativitas - la Natività nell'arte

Fino al 31 dicembre, il Museo della Città e del Territorio di Corato si trasforma in un suggestivo palcoscenico per l'arte

Corato - martedì 16 dicembre 2025 7.22 Comunicato Stampa
Organizzata dalla Pro Loco Quadratum nell'ambito del progetto SMICO e del cartellone di eventi natalizi "Incanto", con il patrocinio morale del Comune di Corato, questa esposizione è un vero e proprio gioiello del periodo natalizio, un invito a riscoprire il profondo significato della Natività attraverso le diverse sensibilità di artisti di ieri e di oggi.
La mostra vanta un elenco di nomi illustri – da Remo Brindisi (Collezione Galise) e Alfredo Verdelocco (Collezione Comune di Corato) a talenti contemporanei come Carmelo Conte, Vincenzo Corcelli, Antonio Giannini, Michele Macchia, Mariella Mangione, Massimo Nardi, Gregorio Sgarra e Sara Rutigliano.
L'eterogeneità delle opere offre al visitatore un percorso emozionante e diversificato, che spazia tra stili e interpretazioni uniche del tema sacro.
Un'iniziativa culturale di grande valore che arricchisce l'offerta della città di Corato.
La mostra è aperta dal martedi al venerdi dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, Sabato e domenica dalle 9:00 alle 12:00.
Ingresso libero
