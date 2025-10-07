Al via in Puglia la campagna vaccinale 2025-2026

La vaccinazione antinfluenzale

La protezione dei più piccoli contro la bronchiolite

Prende il via domani, mercoledì 8 ottobre, in tutta la Puglia, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, che comprende anche la protezione anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster, conosciuto popolarmente come "fuoco di Sant'Antonio".Sarà possibile vaccinarsi presso il proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, in tutti i centri vaccinali delle ASL e nelle farmacie aderenti."Con la nuova campagna vaccinale – ha dichiarato Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità – rafforziamo le misure di protezione per adulti e anziani fragili e confermiamo la somministrazione dell'anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale, che ha già dato ottimi risultati nel prevenire bronchioliti e polmoniti nei neonati. È un gesto di cura e di responsabilità verso i più piccoli e verso l'intera comunità".La vaccinazione resta la forma più efficace di prevenzione contro l'influenza e le sue complicanze, che possono interessare non solo il sistema respiratorio ma anche altri organi e apparati.Per garantire una copertura capillare e tempestiva, la Regione Puglia ha acquistato un milione di dosi di vaccino antinfluenzale, già in distribuzione presso i punti vaccinali dei Dipartimenti di Prevenzione, le Direzioni dei Policlinici e degli IRCCS, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie territoriali.Il vaccino è offerto gratuitamente e in via prioritaria alle persone più esposte o fragili: over 60, donne in gravidanza o nel periodo post partum, bambini tra i sei mesi e i sei anni, persone affette da patologie croniche o condizioni che aumentano il rischio di complicanze, ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie, familiari di persone a rischio e categorie professionali come operatori sanitari, studenti dell'area sanitaria e veterinaria, lavoratori dei servizi essenziali, allevatori e veterinari.I medici valuteranno inoltre eventuali ulteriori situazioni di rischio che meritano protezione.In occasione della vaccinazione antinfluenzale, è fortemente raccomandato effettuare anche i vaccini anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster, soprattutto per le categorie per le quali sono particolarmente indicati."Vaccinarsi significa proteggere sé stessi e gli altri – sottolinea Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale della Regione Puglia – oltre che ridurre la pressione sui pronto soccorso e sui reparti ospedalieri, consentendo al sistema sanitario di concentrare le proprie risorse sui casi acuti e complessi"."Nella scorsa stagione in Puglia si sono registrati oltre un milione di casi di sindromi simil-influenzali – ricorda Nehludoff Albano, dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro – un dato che conferma l'importanza della vaccinazione come strumento di protezione individuale e collettiva"."L'impegno della Regione Puglia nella campagna vaccinale è massimo – aggiunge Onofrio Mongelli, dirigente della Sezione Promozione della Salute – e invitiamo la popolazione a cogliere l'occasione della vaccinazione antinfluenzale per aderire anche alla campagna anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster. Per i neonati, invece, la protezione contro il VRS rappresenta una garanzia di sicurezza e tranquillità per le famiglie".Anche per la stagione 2025-2026 la Regione Puglia conferma, infatti, la somministrazione dell'anticorpo monoclonale contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), principale causa di bronchiolite e polmonite nei bambini sotto l'anno di età.Introdotto con successo lo scorso anno, il programma di immunizzazione ha già dimostrato la sua efficacia nel ridurre in modo significativo le forme gravi e i ricoveri ospedalieri nei lattanti."Il ruolo dei medici, dei pediatri, dei farmacisti e di tutti gli operatori sanitari è decisivo – sottolinea l'assessore Piemontese – perché sono loro i riferimenti più vicini ai cittadini e i primi promotori della cultura della prevenzione. Vaccinarsi o immunizzare i più piccoli con l'anticorpo monoclonale è un atto di responsabilità verso sé stessi e verso la comunità. Utilizzeremo tutti i canali di comunicazione, dai manifesti ai social e agli spot tv, per diffondere il messaggio e rafforzare la fiducia nella prevenzione".L'anticorpo monoclonale è un farmaco innovativo e sicuro, che garantisce una protezione immediata e duratura per tutto il periodo epidemico con una sola somministrazione.La campagna è attiva fino al 31 marzo 2026 e riguarda tutti i neonati nati e che nasceranno tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026.L'immunizzazione sarà eseguita nei reparti di Neonatologia pubblici e privati accreditati, nei centri vaccinali delle ASL e negli ambulatori dei pediatri di libera scelta.Il Virus Respiratorio Sinciziale circola prevalentemente tra ottobre e marzo e rappresenta una delle principali cause di infezioni respiratorie acute nei bambini molto piccoli.Con la prosecuzione del programma avviato nel 2024, la Puglia consolida il proprio impegno nella protezione dei neonati e nel rafforzamento delle politiche di prevenzione precoce