L'Associazione gli Amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano dona un'apparecchiatura respiratoria al reparto pediatria di Bari

Il 26 febbraio 2026, l'Associazione gli Amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano ha consegnato l'apparecchiatura respiratoria AIRVO2 per ossigenoterapia ad alti flussi non invasivo presso il reparto di oncoematologia pediatra della clinica universitaria di Bari.L'apparecchiatura verrà utilizzata dai bambini pazienti oncologici per respirare meglio.Una piccola goccia per alleviare la sofferenza dei bambini che hanno difficoltà respiratorie. Il ventilatore infatti eviterebbe l'intubazione e il successivo trasferimento in rianimazione. Un apparecchio indispensabile e fondamentale che viene donato al reparto in cui il dolce Luigi Mariano ha affrontato con una resilienza senza confronti gli ultimi giorni di vita.Un filo rosso d'amore che collega tutti noi volontari soci e benefattori a Luigi Mariano e a tutti gli altri piccoli eroi che stanno affrontando il loro percorso di cure.Tutto questo è stato possibile grazie alle donazioni che giungono all'associazione e agli eventi di solidarietà organizzati durante questo primo anno di attività.«Ricordiamo che l'associazione promuove e organizza eventi sportivi, culturali e solidali con un obiettivo chiaro: trasformare la partecipazione in sostegno concreto alla ricerca oncologica sui tumori rari. Ogni evento è un momento di incontro, di condivisione, di comunità. Non celebriamo il dolore, ma la vita, la forza delle relazioni e la possibilità di fare qualcosa insieme. In quest'anno di tempo siamo riusciti a raggiungere diversi obiettivi, abbiamo donato i proventi all'Ospedale Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano ed infine al Reparto di Oncoematologia del Policlinico di Bari. Senza i nostri benefattori tutto questo non sarebbe accaduto. Ringraziamo le Aziende che ci hanno sostenuto e hanno contribuito alla realizzazione dei nostri eventi e non per ultimi La Scuola Materna Regina Elena di Corato che con la sua donazione ci ha permesso di aggiungere un ultimo passo per realizzare questo progetto. Grazie, grazie a tutti», dichiara l'associazione.