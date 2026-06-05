Al via la petizione di Polis contro l'aumento IRPEF: domani l'incontro a Corato

Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 9:30, la lista civica Polis sarà presente con un gazebo informativo e una raccolta firme nella zona mercato. L'iniziativa nasce per esprimere forte contrarietà e accendere i riflettori sul recente provvedimento di aumento dell'addizionale regionale IRPEF, una misura che rischia di gravare pesantemente sulle tasche delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati del nostro territorio."Non possiamo restare a guardare mentre si sceglie, ancora una volta, la via più facile: quella di attingere ai risparmi dei cittadini già messi a dura prova dal costo della vita", dichiarano i rappresentanti di Polis. L'aumento dell'IRPEF regionale è una scelta che manca di equità e che non tiene conto delle reali difficoltà del tessuto sociale."Il gazebo di domani sarà un'occasione di ascolto, confronto e azione concreta. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, informarsi e apporre la propria firma per chiedere alle istituzioni regionali un passo indietro e l'apertura di un tavolo di confronto su soluzioni alternative che non penalizzino i contribuenti.I dettagli dell'appuntamento:Quando: Sabato 6 giugno 2026, a partire dalle ore 9:30Dove: Zona MercatoCosa fare: Firmare la petizione contro l'aumento IRPEF e confrontarsi con i rappresentanti di Polis.La tua firma conta. Cambiare rotta è possibile, partendo dall'impegno di ciascuno di noi.